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Погода в Новосибирске на июль — прогнозы синоптиков

  • 30/06/2023, 15:17
Автор:
погода в Новосибирске на июль
Синоптики прогнозируют облачность с дождями на весь июль.

Июль в Новосибирске будет теплым и дождливым. Об этом сообщают несколько сайтов о погоде.

По сведениям «Яндекс.Погоды», в первой половине месяца температуры днем будут в районе +23… +27 градусов. Отмечается, что город будет накрыт облачностью и небольшими дождями. Вторая половина июля может также порадовать температурой, но чуть более прохладной — +23… +25 градусов. В конце июля сервис обещает 3 солнечных дня, в остальное время будет пасмурно и временами дождливо.

На сайт Gismeteo синоптики предполагают, что первую половину июля температура будет держаться около +25… +29, при этом с дождями. Затем новосибирцев ждет небольшое похолодание — 18 июля ожидается +15 и дождь. В конце месяца средние температуры днем составят +18… +25 градуса. Весь месяц будет облачным с дождями.

Ранее редакция сообщала о том, что предстоящие выходные будут жаркими

Фото Pixabay.com, автор Guvo59

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Регионы: Новосибирск

Теги : погода на месяц погода на июль в Новосибирске погода в Новосибирске


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