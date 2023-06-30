Именем автора Монумента Славы названа улица в Заельцовском районе Новосибирска

Безымянная улица в Заельцовском районе теперь будет называться именем Александра Чернобровцева. Об этом сообщила вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова на своей страницы в ВКонтакте.

Улица находится в Заельцовском районе на участке от улицы имени генерал-майора Рожкина А. Н. до улицы Кедровая.

Александр Чернобровцев был художником-монументалистом, заслуженным деятелем искусств России и почетным жителем Новосибирска. Он автор многих произведений в Новосибирске, например, мемориальный ансамбль «Монумент Славы».

Ранее редакция сообщала о том, что улица Ленина в Новосибирске останется пешеходной весь июль.