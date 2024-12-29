В мэрии Новосибирска продлили разрешение на строительство станции Спортивная

Разрешение на строительство станции метро «Спортивная» продлили еще на год – до конца декабря 2025 года. Об этом говорится в документе, размещенном на сайте мэрии Новосибирска. Последние изменения в проектную документацию были внесены 18 декабря.

Напомним, на итоговой пресс-конференции в середине декабря губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что текущий хоккейный сезон пройдет и закончится без станции метро «Спортивная». При этом он подчеркнул, что критичных недостатков в выполненных работах и строительных конструкциях станции нет. Станция почти готова.

В мэрии Новосибирска в ответ на запрос Infopro54 сообщили, что застройщиком станции метро «Спортивная» на основании постановления мэра города Новосибирска в настоящее время определено МКУ «Управление заказчика транспортных и инженерных сооружений».

— В связи с выявленными в процессе строительства отступлениями от ранее утвержденной проектной документации на данный момент ведется работа по получению положительного заключения по экспертизе сметной стоимости объекта. Только после этого станет возможным заключение контракта с новой подрядной организацией, — подчеркнули в муниципалитете.

В мэрии также сообщили, что ввод в эксплуатацию станции метро «Спортивная» намечен на 2025 год.

Напомним, строительство станции ведется с 2019 года. В мэрии города неоднократно отмечали, что строительство объекта велось с отклонениями от проекта, поэтому сроки сдачи станции в эксплуатацию неоднократно переносились. В этом году ФАУ «Главгосэкспертиза» выдала положительное заключение по оценке соответствия внесенных изменений по объекту. В июле 2024 года мэрия продлила разрешение на строительство станции до 24 декабря 2024 года. В августе контракт с подрядчиком — компанией «СпецТрансСтрой» — был расторгнут в одностороннем порядке.

Ранее редакция сообщала о том, что руководители компании, строившей станцию метро «Спортивная», арестованы.