Суд в Новосибирске избрал меру пресечения руководителям «СпецТрансСтроя»

Центральный районный суд Новосибирска избрал меру пресечения для руководителей компании ООО «СпецТрансСтрой». В отношении топ-менеджеров возбуждены уголовные дела. Они обвиняются в хищении на госзаказах 130 млн рублей.

Заместителю директора Виталию Сукачу (на фото) избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий. Как уточнили в пресс-службе управления судебного департамента по Новосибирской области, Сукачу запретили общаться с участниками уголовного дела, сотрудниками ООО «СпецТрансСтрой», использовать средства связи, в том числе интернет. Разрешено общаться с адвокатом и родителями.

Сергей Арапов заключен под стражу до 2 февраля 2025 года.

Постановления не вступили в законную силу.

Напомним, предприниматели были задержаны утром 5 октября. По итогам проведенной проверки прокуратуры и ФСБ были возбуждены уголовные дела. По версии прокуратуры, злоупотребление Араповым полномочиями при реконструкции лабораторного корпуса ФБУН ГНЦ «Вектор» привело к хищению 43 млн бюджетных средств. Арапов и Сукач также подозреваются в мошенничестве по факту хищения 87 млн рублей бюджетных средств при строительстве объекта в рамках нацпроекта «Чистая вода» в Татарске.

Ранее редакция сообщала о том, что директора компании «СпецТрансСтрой» оштрафовали за «Чистую воду» в Новосибирске.