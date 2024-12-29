Новосибирская область попала в топ-10 регионов с самым дешевым бензином в России

Регионы с самыми низкими потребительскими ценами выделили специалисты исследовательского агентства «ПромРейтинг», по итогам анализа стоимости топлива в ноябре 2024 года. Новосибирская область попала в топ-10 регионов и оказалась на третьем месте. В среднем топливо в ноябре в регионе стоило 55,53 рубля за литр. В октябре регион находился на четвертом месте.

Стоит отметить, что самый дешевый бензин в стране по итогам ноября был в Алтайском крае — 53,91 рублей за литр.

Средняя потребительская цена на автомобильный бензин по Российской Федерации в среднем в ноябре 2024 года составила 59,76 р./литр (+0,68 р./литр по сравнению с октябрем 2024),

на автомобильный бензин марки АИ-92 — 54,44 р./литр (+0,67 р./литр по сравнению с октябрем 2024),

АИ-95 — 59,61 р./литр (+ 0,59 р./литр по сравнению с октябрем 2024),

АИ-98 и выше — 81,33 р./литр (+ 1,07 р./литр по сравнению с октябрем 2024),

на ДТ — 68,91 р./литр (+ 1,46 р./литр по сравнению с октябрем 2024).

Напомним, в начале декабря цены на самый ходовой бензин в Новосибирске подскочили. Рекордсменом по росту цены с начала года в регионе стал премиальный бензин марки АИ-98.

По данным Новосибирскстата, в начале 2024 года на АЗС Новосибирска бензин АИ-92 в среднем стоил 48,51 рубль за литр, АИ-95 — 51,98 рубля, АИ-98 — 67,28 рублей, ДТ —68,58 рубля. На 23 декабря бензин АИ-92 в среднем стоил 53,39 рубль за литр (рост за год на около 5 рублей), АИ-95 — 57,24 рубля (рост около 6 рублей), АИ-98 — 78,38 рублей (рост на 11 рублей), ДТ — 73,46 рублей (рост на 5 рублей).

Ранее редакция сообщала о том, что в апреле этого года по данным «ПромРейтинга» Новосибирская область входила в пятерку регионов с самым доступным бензином. Тогда средняя цена топлива на заправках Новосибирска составляла 51,80 рубль за литр.