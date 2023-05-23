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ВТБ увеличил портфель депозитов на 9%

  • 23/05/2023, 09:30
По итогам января-апреля 2023 года портфель вкладов физических лиц в ВТБ увеличился более чем на 9% и превысил 3,5 трлн рублей. Драйвером роста выступили рублевые депозиты, доля которых приблизилась к 89%.

портфель депозитовС точки зрения сроков размещения в 2023 году лидируют среднесрочные вклады: на срок от шести месяцев до года сейчас приходится около 52% размещаемых на депозитах средств в ВТБ. Долгосрочные вклады занимают в привлечении около  17%, а доля трехмесячных составляет 31%.

«Ведущую роль в сберегательной стратегии россиян по-прежнему играют классические рублевые вклады: по итогам четырех месяцев их доля в привлечении  ВТБ превышает  97%. Клиенты не только размещают новые средства, но и конвертируют в российскую валюту сбережения в долларах и евро. В результате доля вкладов в недружественных валютах в нашем банке сначала года сократилась еще на 1,5 п.п. и составила на конец апреля около 9,5%. Наряду с рублевыми депозитами, вкладчики активно используют инструменты в юанях. Мы ожидаем, что в этом году совокупная доля сбережений в российской и китайской валюте вырастет до 93%, а к концу 2025 года клиенты практически полностью откажутся от сбережений в долларах и евро», – прокомментировала начальник управления «Сбережения» ВТБ Наталья Тучкова.

Кроме вкладов, за январь-апрель на четверть увеличился объем средств на обезличенных металлических счетах — примерно до 23,5 млрд рублей. Кроме того, на 18% больше клиенты инвестировали в облигации физлиц.  В результате по итогам января — апреля общий портфель размещенных в банке средств розничных клиентов ВТБ  составил около 7,8 трлн рублей,  увеличившись с начала года на 6%. Общее число вкладчиков ВТБ за первые четыре месяца выросло на 15% и превысило 1,5 млн клиентов.

Фото: freepik.com — racool_studio

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#Рынок микрофинансирования
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Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : портфель депозитов ВТБ


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