Три города России определят, куда переселять жителей домов, попадающих под снос

Госдума приняла в третьем чтении проект федерального закона с поправками в Градостроительный и Жилищный кодексы РФ. Он уточняет положения в части защиты жилищных прав граждан при реализации проектов комплексного развития территорий (КРТ). В рамках этого закона регионы могут прописать требования к местоположению многоквартирного дома, в котором собственнику расселяемой площадки КРТ, застройщики должны предоставить жилье. Пока это коснется трех регионов: Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя.

Законопроект направлен в Совет Федерации.

Заместитель председателя комитета по строительству и ЖКХ, председатель совета ГК «КПД-Газстрой» Евгений Покровский рассказал Infopro54, что крупные застройщики в регионе изучают этот законопроект. Пока каждая компания работает с документом самостоятельно.

— Посмотрим, как он будет реализовываться в регионах. Не случайно, что его вначале принимают всего в трех субъектах федерации. Думаю, что его потестируют на практике, возможно внесут корректировки и после этого будут распространять на всю территорию России. Новосибирские застройщики также выйдут со своими предложениями в региональный парламент, — отметил Покровский.

Пока, по его словам, в Новосибирске особо громких конфликтов при реализации проектов КРТ и расселении жильцов, проживающих на этих территориях, нет. Потенциальной точкой напряжения может стать частный сектор, расположенный в центральных районах города.

— Как правило сейчас в этих локациях идет точечная застройка. Программы КРТ здесь очень финансовоемкие и не многие компании могут их реализовывать, — добавил Евгений Покровский.

Гендиректор ГК «ПОЛЯКОВ» Илья Поляков считает, что при реализации проектов КРТ география расселения жителей сейчас является существенным сдерживающим фактором.

— Даже проживая в аварийных домах, люди опасаются переездов, чтобы не потерять социальные связи и сложившуюся логистику в привычной локации. Дополнительные механизмы защиты прав владельцев расселяемых квартир могут способствовать более успешному внедрению КРТ, — говорит девелопер.

В то же время, Поляков уверен, что законодателям нужно думать и над другими факторами, сдерживающими проекты КРТ.

— В том числе, исключить рецидивы «потребительского экстремизма», когда позиция отдельных владельцев квартир ставит под вопрос расселение целого дома, или даже квартала, — подчеркивает Поляков.

Стоит отметить, что в Новосибирске при решении проблемы обманутых дольщиков жители домов, в том числе расположенных в центральных районах города, получали предложения по новым квартирам. Но большая часть из них были расположены на окраинах города.

Напомним, девелоперы Новосибирска уже прониклись интересом к строительству в рамках КРТ. На май 2025 года общая площадь территорий Новосибирска, включенных в КРТ, по которым уже подписаны договоры с застройщиками, составляла 44,8 га. При этом семь договоров общей площадью 20 га заключены по инициативе правообладателей без проведения торгов. По девяти участкам площадью 24,8 га прошли торги.

Ранее редакция сообщала о том, что в 2025 году в Новосибирске запланирована подготовка к комплексному развитию 12 территорий общей площадью 151,96 га с расселением более 800 индивидуальных жилых домов и 192 ветхих и аварийных многоквартирных домов.