В мэрии Новосибирска рассказали, когда будет введена станция метро «Спортивная»

В департаменте транспорта мэрии Новосибирска рассказали о сроке ввода станции метро «Спортивная».
– Срок ввода в эксплуатацию станции метро «Спортивная» будет определен после завершения экспертизы сметной стоимости объекта и заключения контракта с новой подрядной организацией, – говорится в комментарии департамента.
Сейчас создана рабочая группа, в которую входят представители подрядчика. Они будут принимать выполненные работы и поставленное оборудование.
Напомним, сроки сдачи станции «Спортивной» находящейся между станциями «Речной вокзал и Студенческая, переносят с 2022 года.
Ранее редакция сообщала о том, что в мэрии прокомментировали возможные сроки сдачи станции метро «Спортивная». 6 августа муниципалитет расторг договор с подрядчиком, который занимался строительством станции.
Источник фото: Infopro54, автор: Михаил Мочалов
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