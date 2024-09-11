В мэрии Новосибирска рассказали, когда будет введена станция метро «Спортивная»

В департаменте транспорта мэрии Новосибирска рассказали о сроке ввода станции метро «Спортивная».

– Срок ввода в эксплуатацию станции метро «Спортивная» будет определен после завершения экспертизы сметной стоимости объекта и заключения контракта с новой подрядной организацией, – говорится в комментарии департамента.

Сейчас создана рабочая группа, в которую входят представители подрядчика. Они будут принимать выполненные работы и поставленное оборудование.

Напомним, сроки сдачи станции «Спортивной» находящейся между станциями «Речной вокзал и Студенческая, переносят с 2022 года.

Ранее редакция сообщала о том, что в мэрии прокомментировали возможные сроки сдачи станции метро «Спортивная». 6 августа муниципалитет расторг договор с подрядчиком, который занимался строительством станции.