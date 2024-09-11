За одну операцию подростку удалили опухоль и сделали пластику лица в Новосибирске

Врачи клиники Мешалкина провели операцию по удалению опухоли, которая угрожала зрению, и пластику лица пациенту.
– В зоне лица хирургическое удаление костной опухоли приводит к выраженному дефекту, ухудшая качество жизни пациента и резко снижая его психологический настрой на успех лечения, – отмечают врачи центра.
По словам специалистов, новый способ операции позволяет заранее, до удаления опухоли, подготовить индивидуальный заместительный имплантат. Ранее проводилось две последовательные операции.
– Метод отрабатывается нами с 2022 года, сейчас его применение уже поставлено на поток, — рассказал нейрохирург Павел Сёмин.
Примером нового подхода может служить операция. проведенная 16-летннему парню из города Тында, который половину своей жизни борется с раком. В 8 лет у него диагностировали саркому мягких тканей в области позвоночника.
С помощью лучевой и химиотерапии удалось остановить развитие болезни, но в 2021 году был обнаружен крупный метастаз в районе левого глаза. Зрительный нерв и сам глаз мальчика не были затронуты.
– Из-за рассредоточенной локализации опухоли радикальное удаление поначалу посчитали невозможным и направили пациента на химиолучевую терапию в Центр Мешалкина, – подчеркивают врачи.
Уже в Новосибирске консилиум вынес вердикт: лучевая терапия на область орбиты глаза приведет к полной потере зрения.
Решено было выполнить радикальное удаление опухоли с одномоментной пластикой костного дефекта индивидуальным эндопротезом.
Подготовка к комплексной операции заняла около месяца. Пока пациент проходил курс химиотерапии, с помощью 3D-принтера врачи изготовили имплантат из микрогранул титана – легкого, сверхпрочного и биосовместимого материала.
– У меня был шок, когда врач познакомил меня с планом вмешательства. Как это сложно, сколько оборудования задействовано! Сын молодец, все перенес хорошо. Сейчас он близок к стабилизации, – говорит мама пациента.
Ранее редакция сообщала о том, что потерявшего 6 литров крови пенсионера спасли врачи в Новосибирске.
Источник фото: предоставлено пресс-службой НМИЦ им. Ак. Е.Н. Мешалкина
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