За одну операцию подростку удалили опухоль и сделали пластику лица в Новосибирске

Врачи клиники Мешалкина провели операцию по удалению опухоли, которая угрожала зрению, и пластику лица пациенту.

– В зоне лица хирургическое удаление костной опухоли приводит к выраженному дефекту, ухудшая качество жизни пациента и резко снижая его психологический настрой на успех лечения, – отмечают врачи центра.

По словам специалистов, новый способ операции позволяет заранее, до удаления опухоли, подготовить индивидуальный заместительный имплантат. Ранее проводилось две последовательные операции.

– Метод отрабатывается нами с 2022 года, сейчас его применение уже поставлено на поток, — рассказал нейрохирург Павел Сёмин.

Примером нового подхода может служить операция. проведенная 16-летннему парню из города Тында, который половину своей жизни борется с раком. В 8 лет у него диагностировали саркому мягких тканей в области позвоночника.

С помощью лучевой и химиотерапии удалось остановить развитие болезни, но в 2021 году был обнаружен крупный метастаз в районе левого глаза. Зрительный нерв и сам глаз мальчика не были затронуты. ​​​​​​​

– Из-за рассредоточенной локализации опухоли радикальное удаление поначалу посчитали невозможным и направили пациента на химиолучевую терапию в Центр Мешалкина, – подчеркивают врачи.

Уже в Новосибирске консилиум вынес вердикт: лучевая терапия на область орбиты глаза приведет к полной потере зрения.

Решено было выполнить радикальное удаление опухоли с одномоментной пластикой костного дефекта индивидуальным эндопротезом.

Подготовка к комплексной операции заняла около месяца. Пока пациент проходил курс химиотерапии, с помощью 3D-принтера врачи изготовили имплантат из микрогранул титана – легкого, сверхпрочного и биосовместимого материала.

– У меня был шок, когда врач познакомил меня с планом вмешательства. Как это сложно, сколько оборудования задействовано! Сын молодец, все перенес хорошо. Сейчас он близок к стабилизации, – говорит мама пациента.

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