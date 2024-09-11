Летевший в Новосибирск самолет S7 вынужденно сел из-за приступа у пассажира

Самолет авиакомпании S7, летевший рейсом из Владивостока в Новосибирск, совершил экстренную посадку в Иркутской области. Вынужденная остановка произошла из-за пассажира, которому стало плохо. Авиаинцидент произошел 10 августа в 3.25 по московскому времени.
— У мужчины подозрение на сердечный приступ. Boeing 73-800, Рейс SBI 5202 сел на запасном аэродроме города Братска, — сообщает Телеграм-канал Aviaincident.
После госпитализации пассажира в медучреждение самолет продолжил запланированный рейс в новосибирский аэропорт «Толмачево».
Ранее редакция сообщала о том, что В самолет авиакомпании «Алроса», летевший из Новосибирска в Москву, попала молния. Электрическим разрядом оплавило некоторые части авиасудна.
Фото: Ростислав Нетисов
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