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В Новосибирске вступил в силу приговор совладельцу Traveler’s coffee, создавшему преступную группу

  • 24/11/2022, 15:43
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В Новосибирске вступил в силу приговор совладельцу Traveler’s coffee, создавшему преступную группу
Суд назначил ему и остальным участникам орггруппы наказание в виде лишения свободы сроком от 2,5 до 7 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Советский районный суд Новосибирска вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении Пириева, Рыжкова, Шахбазова, Курочкина и Мамедова, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными в умышленном уничтожении или повреждении имущества, грабеже, вымогательстве и причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

— Судом установлено, что директор ООО «Трэвэлерс кофе Москва» Пириев создал устойчивую организованную группу, которая в период с 31.01.2017 до 18.01.2018 совершила серию поджогов имущества конкурентов, — говорится в сообщении.  — Кроме того, Рыжков 12.05.2018 находился у д. 55 по ул. 40 лет ВЛКСМ, где ударил другого мужчину, от чего тот упал. В результате падения потерпевшему причинен тяжкий вред здоровью.  Шахбазов 05.10.2017 у д. 125 по ул. Н-Данченко открыто похитил автомобиль марки «ВАЗ 2106» и в период с января по февраль 2018 года вымогал 100 тыс. рублей у другого потерпевшего.

Суд назначил подсудимым наказание в виде лишения свободы сроком от 2,5 до 7 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Уточняется, что Курочкину, который причастен к первому эпизоду преступления, назначено наказание в виде двух лет лишения свободы (условно). Приговор оспорен стороной защиты. Однако Новосибирский областной суд приговор в части доказанности вины и назначенного наказания оставил без изменения.

Приговор вступил в законную силу.

Ранее редакция сообщала, что экс-начальник Ростехнадзора в Кузбассе получил 7 лет колонии за взятки.

Фото: pixabay.com — anluze

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Рубрики : Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : уголовное дело суд бизнес


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