Мэрия Новосибирска заявила о снижении дефицита кадров в муниципалитете

По состоянию на 21 апреля в структурных подразделениях мэрии города Новосибирска 31 вакантная должность. Об этом в ответ на запрос редакции Infopro54 сообщили в управлении муниципальной службы и кадров муниципалитета.
Для сравнения, на начало 2024 года в муниципалитете была 81 вакансия.
— В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» при замещении должности муниципальной службы в органе местного самоуправления заключению трудового договора может предшествовать конкурс. В настоящее время замещение вакантных должностей в структурных подразделениях мэрии города Новосибирска осуществляется без проведения конкурсных процедур, — ответили на запрос Infopro54.
Как пояснили редакции, в мэрии города Новосибирска подбор кандидатур для замещения вакантных должностей осуществляется на основе анализа представленных кандидатами документов на соответствие квалификационным требованиям к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей.
Напомним, на пресс-конференции, посвященной итогам года работы на посту мэра, Максим Кудрявцев отмечал, что сейчас в мэрии Новосибирска есть дефицит юристов, экономистов, но количество вакансий меньше, чем в прошлом году. Он заявил, что сейчас в администрации города работать престижно и молодые люди с высшим образованием охотно приходят в мэрию.
В начале 2022 года Алексей Кондратьев, который на тот момент занимал должность главы департамента строительства, сообщал депутатам горсовета, что в 2021 году произошла серьезная утечка кадров. Из 130 сотрудников департамента уволились 40 человек. В такой же ситуации, по его словам, находился департамент земельных и имущественных отношений.
Ранее редакция сообщала о том, что около 17% соискателей в Новосибирске не приходят на работу в первый рабочий день.
Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.
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