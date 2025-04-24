Мэрия Новосибирска заявила о снижении дефицита кадров в муниципалитете

По состоянию на 21 апреля в структурных подразделениях мэрии города Новосибирска 31 вакантная должность. Об этом в ответ на запрос редакции Infopro54 сообщили в управлении муниципальной службы и кадров муниципалитета.

Больше всего свободных мест — пять ― в департаменте строительства и архитектуры. В частности, в ведомство требуются специалисты в отдел градостроительной подготовки территорий, инженерной и транспортной инфраструктуры, формирования городской среды, планировки территорий города, а также в отдел по инспектированию объектов капитального строительства одного из районов города.

Пять мест вакантны в департаменте связи и информатизации. Здесь мэрия ищет двух начальников отделов: системного администрирования и информационной безопасности.

В департаменте транспорта — три, в финансовом подразделении и образовании — по две, в департаментах ЖКХ, культуры и инноваций — по одной вакантной должности.

Одиннадцать вакансий открыты в районах города. В этом списке ― заместитель главы администрации Кировского района. Три должности не закрыты в отделах опеки и попечительства.

Для сравнения, на начало 2024 года в муниципалитете была 81 вакансия.

— В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» при замещении должности муниципальной службы в органе местного самоуправления заключению трудового договора может предшествовать конкурс. В настоящее время замещение вакантных должностей в структурных подразделениях мэрии города Новосибирска осуществляется без проведения конкурсных процедур, — ответили на запрос Infopro54.

Как пояснили редакции, в мэрии города Новосибирска подбор кандидатур для замещения вакантных должностей осуществляется на основе анализа представленных кандидатами документов на соответствие квалификационным требованиям к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей.

Напомним, на пресс-конференции, посвященной итогам года работы на посту мэра, Максим Кудрявцев отмечал, что сейчас в мэрии Новосибирска есть дефицит юристов, экономистов, но количество вакансий меньше, чем в прошлом году. Он заявил, что сейчас в администрации города работать престижно и молодые люди с высшим образованием охотно приходят в мэрию.

В начале 2022 года Алексей Кондратьев, который на тот момент занимал должность главы департамента строительства, сообщал депутатам горсовета, что в 2021 году произошла серьезная утечка кадров. Из 130 сотрудников департамента уволились 40 человек. В такой же ситуации, по его словам, находился департамент земельных и имущественных отношений.

Ранее редакция сообщала о том, что около 17% соискателей в Новосибирске не приходят на работу в первый рабочий день.