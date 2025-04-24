Аэропорт Толмачево расширит международный терминал

Холдинг «Новапорт» планирует в течение года обновить проект реконструкции международного терминала в аэропорту Толмачево. Генеральный директор аэропорта Константин Фуряев заявил на пресс-конференции, что пропускную способность аэропорта увеличат минимум в 1,5 раза, до 1,95 тысячи пассажиров в час.

Реконструкция Толмачево идет с 2019 года. В начале апреля 2025 года технический директор АО «Аэропорт Толмачево» Дмитрий Бочкарев сообщал, что третью взлетно-посадочную полосу планируют начать строить в 2028 году.

В этом году завершат строительство второй ВПП.

В начале апреля 2025 года объявлен тендер на реконструкцию аэропорта Толмачево в Новосибирске. Стоимость работ — 6,7 млрд рублей. Заявки принимаются до 21 апреля, итоги подведут 24 апреля. Потенциальный победитель должен разработать техническую документацию и выполнить подготовительные работы. Затем он построит три рулежные дорожки, радиолокационную станцию, аварийно-спасательный комплекс и учебно-тренировочный центр. Все эти задачи нужно завершить к 15 ноября 2027 года.

Напомним, реконструкцию первой взлетно-посадочной полосы в Толмачево в ценах 2023 года оценивали в 30 млрд рублей. Ранее гендиректор аэропорта Толмачёво Евгений Янкилевич говорил о том, что деньги на реконструкцию первой ВПП будут выделены из федерального бюджета. Работы планировалось провести в 2025-2030 годах. Обновленная полоса будет оборудована для точного захода на посадку судов третьей категории. Сейчас длина ИВПП-1 — 3,6 тыс. м, ширина — 60 м, она принимает суда первой категории ICAO, говорится на сайте аэропорта.

Ранее редакция сообщала о том, что между Россией и Мьянмой приостановлено авиасообщение. Причина — низкая загрузка и землетрясение.