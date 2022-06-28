В мэрии прокомментировали транспортный коллапс после салюта в День города

— ГИБДД по собственной инициативе (Вечером в День города. — Ред.) перекрыли Большевичку. Они трактовали это решение необходимостью обеспечить безопасность граждан в рамках их передвижения по проезжей части. В итоге транспорт, который планировалось использовать для перевозки отдыхающих с набережной, не был использован, и большое количество отдыхающих шли пешком, — пояснил, подводя итоги празднования Дня города на аппаратном совещании в муниципалитете, начальник департамента по чрезвычайным ситуациям, мобилизационной работе и взаимодействию с административными органами мэрии города Новосибирска Сергей Куценко.

Как отметили участники совещания, салют на набережной смотрели более 200 тысяч горожан.

— Режим работы станции метро «Речной вокзал» был продлен на час. Но когда люди массово пошли после салюта, метрополитен временно закрыли, чтобы избежать столпотворения. Когда поток схлынул — он открылся и начал принимать пассажиров, — добавил глава департамента транспорта Константин Васильев.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть отметил, что проблемы с одномоментной эвакуацией людей с набережной, где часто проходят массовые мероприятия, возникают постоянно.

— Проанализируйте ситуацию, проведите итоговое совещание с транспортниками, ГИБДД, отработайте все режимы единовременного массового вывоза людей. Нужно выработать оптимальный график и режим работы, — поручил Локоть подчиненным.

Он отметил, что это необходимо сделать до проведения в городе очередных массовых мероприятий. В частности, когда город, как новогодняя столица России, будет проводить зимние праздники. А также в преддверии празднования 130-летия города в 2023 году.

Напомним, в предыдущие годы во время массовых праздников и салюта на площади Ленина постоянно перекрывалась одноименная станция метро как на выход, так и на вход. В результате горожанам после завершения праздника приходилось пешком идти до станции метро «Октябрьская» или «Красный проспект».

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