В Новосибирске вырастет стоимость ОСАГО

Новосибирске эксперты рассказали о повышении стоимости ОСАГО в 2022 году. Базовый коридор для автовладельцев составит от 1,6 тыс. до 7,5 тыс. рублей, сообщает «BFM-Новосибирск».

По оценке специалистов, на фоне роста стоимости запчастей страховка может подорожать до 26%. При этом для аккуратных водителей новые тарифы могут остаться минимальными.

— Базовая ставка будет определяться индивидуально для каждого водителя, максимальный базовый тариф для неосторожных водителей повысится до 7 535 рублей, а нижний порог установят на уровне 1646 рублей. Повысятся и тарифы для общественного транспорта – коридор расширится на 17,8%, — говорится в сообщении.

Тарифный коридор — это границы минимального и максимального значения базовой ставки, которая устанавливается индивидуально для каждого автовладельца. Полная стоимость полиса ОСАГО складывается из базовой ставки, умноженной на коэффициент: территориальный, за безаварийную езду (КБМ), стажа вождения (КВС), количество водителей (КО), мощности двигателя (КМ), сезонного использования (КС). На конечную стоимость «автогражданки» влияют и другие факторы, которые у разных страховщиков могут отличаться, например марка и даже цвет машины. Но основные составляющие, влияющие на тариф, — все же базовая ставка и коэффициенты.

Из-за санкций появился еще один фактор, которые начали учитывать страховые компании – происхождение автомобиля. Начались проблемы с импортными машинами, которые получали запчасти от производителей или их представителей в соседних странах.

Председатель Сибирской межрегиональной ассоциации автостраховщиков Василий Зуев рассказал, что у каждой страховой компании статистика своя по моделям, кого они берут, кого не берут. В категорию рисковых теперь попадают не только автомобили, которые часто попадают в дтп и на которые всегда был более дорогой тариф, как, например, Subaru Forester. Сейчас этот список расширился до неограниченного количества марок потому что большая часть запчастей импортная.

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