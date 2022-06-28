СГК купила IT-компанию

Компания из новосибирского Академгородка ООО «Модульные системы Торнадо», вошедшая в СГК, займется автоматизацией и развитием цифровой диагностики оборудования ТЭЦ и ГРЭС. Вторая задача — импортозамещение: заменить операционную систему Windows на производственных компьютерах новым программным продуктом российской разработки, сообщила пресс-служба ООО «Сибирская генерирующая компания». Контрольный пакет акций IT-компании, специализирующейся на автоматизации технологических процессов и цифровизации производства, СГК приобрела в апреле. Объем инвестиций в проект в энергокомпании не озвучивают.

— Коллектив компании «Торнадо», включающий порядка 60 высококвалифицированных специалистов, будет создавать автоматизированные системы управления технологическим процессом (АСУ ТП) на ТЭЦ и ГРЭС «Сибирской генерирующей компании». Такие основные задачи определило руководство энергохолдинга, — поясняют в технической дирекции Новосибирского филиала энергокомпании. — Силами коллектива «Торнадо» планируется реализовывать автоматизированные системы управления не менее, чем на двух-трех энергоблоках в год, а также модернизировать существующие АСУ ТП в ходе капитальных ремонтов.

В частности, в Новосибирске в течение 2022-2023 годов по инвестпрограмме на ТЭЦ-5 идет техническое перевооружение водогрейного котла №5 с оснащением его АСУ ТП от «Модульных систем «Торнадо». По ДПМ-2 — второму этапу федеральной программы Договоров о предоставлении мощности — начинается строительство нового энергоблока на Красноярской ТЭЦ-3 с внедрением автоматизированной системы управления этого же разработчика.

Одно из направлений работ в ближайшей перспективе для специалистов «Торнадо» — интеллектуальная оценка состояния оборудования и формирование ремонтной стратегии с автоматическим определением стоимости. Задача — алгоритмизировать выбор и удалить субъективный человеческий фактор в вопросе ценообразования, пояснил исполнительный директор СГК Павел Барило.

— Новая аналитическая система позволит нам более интеллектуально определять объекты для вложений, без субъективности. Планируем, что на первом этапе в 2023 году почти 10% нашей программы поддержания надёжной работы оборудования будет реализована с этим новым подходом, — отметил Барило.

Кроме того, IT-специалисты займутся разработкой программного обеспечения на замену операционной системы Windows.

— Цель — обеспечить информационную и технологическую безопасность генерирующих производств компании. Теперь у нас есть для этого собственный хороший разработчик программного обеспечения, — подчеркнул недавно в разговоре с главными инженерами компании технический директор СГК Сергей Пушкин.

Компания ООО «Модульные Системы Торнадо» основана выходцами из лаборатории магистрально-модульных систем Института автоматики и электрометрии Сибирского отделения РАН (Новосибирск) в 1992 году. За 30 лет внедрено 30 десятков больших и малых автоматизированных систем на теплоэлектроэнергетических объектах в нашей стране и за ее пределами, говорится на сайте компании. В части разработок и новых подходов к автоматизации в промышленности компания все эти годы успешно конкурирует с такими именитыми грандами как ABB, Siemens, Honeywell, Schneider Electric, Emerson. «Модульные Системы Торнадо» является одним из учредителей Ассоциации «Национальная платформа промышленной автоматизации» (АсНППА).

Компания «Модульные системы Торнадо» имеет собственный программно-технический комплекс «Tornado N», с собственным оборудованием и программным обеспечением. Всю схемотехнику оборудования IT-специалисты разрабатывают своими силами, а сборка происходит на сторонних заводах. В компании есть учебный центр для подготовки персонала электростанций обслуживающего программно-технические комплексы.

Ранее редакция рассказывала, что новосибирский завод будет производить биометрическую дистанционную систему доступа.