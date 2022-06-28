Рекламодателям

СГК купила IT-компанию

  • 28/06/2022, 11:22
новости Новосибирска
Ключевой задачей нового актива будет обеспечение информационной и технологической безопасности генерирующих производств энергокомпании.

Компания из новосибирского Академгородка ООО «Модульные системы Торнадо», вошедшая в СГК, займется автоматизацией и развитием цифровой диагностики оборудования ТЭЦ и ГРЭС. Вторая задача — импортозамещение: заменить операционную систему Windows на производственных компьютерах новым программным продуктом российской разработки, сообщила пресс-служба ООО «Сибирская генерирующая компания». Контрольный пакет акций IT-компании, специализирующейся на автоматизации технологических процессов и цифровизации производства, СГК приобрела в апреле. Объем инвестиций в проект в энергокомпании не озвучивают.

— Коллектив компании «Торнадо», включающий порядка 60 высококвалифицированных специалистов, будет создавать автоматизированные системы управления технологическим процессом (АСУ ТП) на ТЭЦ и ГРЭС «Сибирской генерирующей компании». Такие основные задачи определило руководство энергохолдинга, — поясняют в технической дирекции Новосибирского филиала энергокомпании. — Силами коллектива «Торнадо» планируется реализовывать автоматизированные системы управления не менее, чем на двух-трех энергоблоках в год, а также модернизировать существующие АСУ ТП в ходе капитальных ремонтов.

новости Новосибирска

СГК инвестирует в роботов для диагностики сетей

В частности, в Новосибирске в течение 2022-2023 годов по инвестпрограмме на ТЭЦ-5 идет техническое перевооружение водогрейного котла №5 с оснащением его АСУ ТП от «Модульных систем «Торнадо». По ДПМ-2 — второму этапу федеральной программы Договоров о предоставлении мощности — начинается строительство нового энергоблока на Красноярской ТЭЦ-3 с внедрением автоматизированной системы управления этого же разработчика.

Одно из направлений работ в ближайшей перспективе для специалистов «Торнадо» — интеллектуальная оценка состояния оборудования и формирование ремонтной стратегии с автоматическим определением стоимости. Задача — алгоритмизировать выбор и удалить субъективный человеческий фактор в вопросе ценообразования, пояснил исполнительный директор СГК Павел Барило.

— Новая аналитическая система позволит нам более интеллектуально определять объекты для вложений, без субъективности. Планируем, что на первом этапе в 2023 году почти 10% нашей программы поддержания надёжной работы оборудования будет реализована с этим новым подходом, — отметил Барило.

Кроме того, IT-специалисты займутся разработкой программного обеспечения на замену операционной системы Windows.

— Цель — обеспечить информационную и технологическую безопасность генерирующих производств компании. Теперь у нас есть для этого собственный хороший разработчик программного обеспечения, — подчеркнул недавно в разговоре с главными инженерами компании технический директор СГК Сергей Пушкин.

Компания ООО «Модульные Системы Торнадо» основана выходцами из лаборатории магистрально-модульных систем Института автоматики и электрометрии Сибирского отделения РАН (Новосибирск) в 1992 году. За 30 лет внедрено 30 десятков больших и малых автоматизированных систем на теплоэлектроэнергетических объектах в нашей стране и за ее пределами, говорится на сайте компании. В части разработок и новых подходов к автоматизации в промышленности компания все эти годы успешно конкурирует с такими именитыми грандами как ABB, Siemens, Honeywell, Schneider Electric, Emerson. «Модульные Системы Торнадо» является одним из учредителей Ассоциации «Национальная платформа промышленной автоматизации» (АсНППА).

Компания «Модульные системы Торнадо» имеет собственный программно-технический комплекс «Tornado N», с собственным оборудованием и программным обеспечением. Всю схемотехнику оборудования IT-специалисты разрабатывают своими силами, а сборка происходит на сторонних заводах. В компании есть учебный центр для подготовки персонала электростанций обслуживающего программно-технические комплексы.

 

Ранее редакция рассказывала, что новосибирский завод будет производить биометрическую дистанционную систему доступа. 

Фото пресс-службы СГК

442

Рубрики : Бизнес Промышленность Технологии

Регионы: Новосибирск

Теги : энергетика производство ИТ


Комментировать

пока нет комментариев
новости Алтая

Итоги XIV добровольческой экспедиции «По следам снежного барса» в Республике Алтай неутешительны

Проверка фотоловушек показала, что на хребте Чихачева в период с ноября 2021 года по май 2022 года было всего 2 фиксации снежного барса.
Читать статью >>
новости Новосибирска

Грузоперевозчики попали в «ножницы цен»

Тарифы на грузоперевозки упали до 40% на фоне сокращения объема перевозок, роста цен на запчасти и ужесточения конкуренции.
Читать статью >>
новости Новосибирска

Региональным депутатам прописали новые меры ответственности

И новое основание для досрочного прекращения полномочий.
Читать статью >>
новости Новосибирска

На выборы в Заксобрание заявился еще один самовыдвиженец

Ранее он участвовал в политических кампаниях как оппозиционер.
Читать статью >>

Актуальный разговор

интервью

Техноимперия Россия. Почему бы и нет?

Все материалы
Лента новостей

Дорожники выявили брак в строительных материалах, которые используются на дорогах

28/06/2022, 10:29

Итоги XIV добровольческой экспедиции «По следам снежного барса» в Республике Алтай неутешительны

28/06/2022, 10:23

Комиссия мэрии проверила стоматологическую концессию

28/06/2022, 09:31

Спрос на вахтовиков в Новосибирске за год вырос на 53%

28/06/2022, 09:28
Популярное

Лишать водительских прав при ухудшении здоровья предложили в Госдуме

27/06/2022, 15:31

Финансовый гороскоп на июль

27/06/2022, 15:16

Каждому владельцу роутера стоит обезопасить себя

27/06/2022, 11:39

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

АО «РЭС» обеспечит электричеством 6 новых школ в Новосибирске

28/06/2022, 09:00

Вклад «Копилка+» поможет увеличить накопления для будущих покупок

27/06/2022, 17:39

ВТБ запускает сервис быстрой проверки сайтов на безопасность

27/06/2022, 17:35
Новостройки Новосибирска

Комментарии читателей

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Условия инвестконтрактов по остановкам могут скорректировать


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Июнь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Май    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска