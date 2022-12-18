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В микрорайоне Щ на двух площадках планируют построить более 150 тыс кв метров жилья

  • 18/12/2022, 10:32
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комплексное развитие территории
Проекты комплексного развития территории вынесены на ознакомление жителей.

На сайте мэрии Новосибирска размещены проекты решений о комплексном развитии территории жилой застройки в Советском районе.

В первом случае речь идет о площадке в границах ул. Российской, ул. Героев Труда, ул. Рубиновой — 24044 кв. м. На участке планируется построить до 60110 кв метров жилья до 2028 года.

Во втором — о площадке в границах ул. Российской, ул. Рубиновой, ул. Шатурской, ул. Гнесиных. Здесь планируется построить до 91005 кв метров жилья также до 2028 года.

Информацию о решениях по реализации проектов КРТ администрация района должна донести до местных жителей, чтобы они могли с ней ознакомиться.

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Напомним, тема комплексного развития территории жилмассива Щ активно обсуждалась общественниками — жителями района, а также местным депутатами горсовета Новосибирска. В общей сложности под застройку подпадают более 7 га территории с расселением 27 ветхих домов. Новостройки планируется строить до 18 этажей.

Стоит отметить, что в районе сформировалось две группы с разными мнениями. Одни общественники при поддержке Натальи Пинус обращались с петицией к губернатору области Андрею Травникову и мэру Новосибирска Анатолию Локтю — с просьбой остановить реализацию проекта комплексного развития территории в микрорайоне Щ. В то же время другая группа местных общественников при поддержке Светланы Каверзиной проект поддерживала, аргументируя, прежде всего, необходимостью переселения горожан из ветхих домов.

Фото карты — со страницы Светланы Каверзиной ВКонтакте

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Рубрики : Общество Власть Недвижимость Город

Регионы: Новосибирск

Теги : Расселение ветхого и аварийного жилья Комплексное развитие территории депутат


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