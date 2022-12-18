Рекламодателям

Участникам промышленных кластеров предоставят дополнительные льготы

  • 18/12/2022, 12:37
Автор:
льготы для резидентов промышленных кластеров
В том числе, пониженный страховой взнос.

Правительство РФ подготовило законопроект, который позволит снизить налоговую нагрузку на участников промкластеров. Об этого говорится в телеграм-канале кабмина.

Предприниматели смогут платить страховые взносы по пониженному тарифу — около 7,5%. Пользоваться льготным режимом можно при заключении специального инвестиционного контракта – СПИК. Сейчас таких контрактов уже более 40. Единый пониженный тариф будет действовать до окончания контракта, но не более 7 лет.

Также предусмотрен ряд условий, включая проведение налогового мониторинга в отношении участников кластеров, заключивших СПИК.

— Принятие законопроекта поможет снизить налоговую нагрузку на бизнес, работающий в промышленных кластерах, позволит им нарастить объемы производства продукции, выпущенной в России, а в регионах появятся новые рабочие места для наших граждан, — подчеркнул глава правительства Михаил Мишустин.

 

Ранее редакция рассказывала о том, что производственный бизнес настаивает на расширении условий промышленной ипотеки.

Фото с сайта правительства РФ

426

Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : промышленный парк Промышленный кластер льготы для резидентов промышленных кластеров


Спецоперация на Украине

«Черные трансплантологи» прибыли в ДНР
12/12/22 17:41
Конфликт в Украине привел к истощению запасов вооружения в Европе и США
12/12/22 16:21
Новосибирские предприниматели совместно с АИР закупят не менее тысячи тактических аптечек
12/12/22 13:33
городская электричка

Андрей Травников пояснил, появится ли в Новосибирске аэроэкспресс до Толмачево

А также — когда ждать появления городской электрички в Кировском районе.
Читать статью >>
конкурс НГУЭУ

В НГУЭУ подвели итоги конкурса, посвящённого экономике и предпринимательству

Организаторы определили лучшие работы по пяти основным и четырём специальным номинациям.
Читать статью >>
недвижимость в Новосибирске

В пригород Новосибирска уходят новостройки комфорт-, бизнес- и премиум-класса

Новый тренд на строительном рынке Новосибирска.
Читать статью >>
онлайн-выставка Наследие

Виртуальная выставка, посвященная меценатам и благотворителям Новониколаевска, проходит в Новосибирске

История предпринимательства дореволюционного Новониколаевска в лицах представлена на сайте проекта «Наследие выдающихся предпринимателей Новосибирской области».
Читать статью >>

Актуальный разговор

Евгений Бурденюк, региональный представитель Российского совета торговых центров (РСТЦ) в Сибири и Новосибирске, основатель ООО «Отелит»

«Внятные концепции по переформатированию торговых центров до сих пор не появились»

Региональный представитель Российского совета торговых центров (РСТЦ) в Сибири и Новосибирске, основатель ООО «Отелит» Евгений Бурденюк ― о том, как выживают торговые центры в регионах Сибири и какова вероятность их банкротства.
Все материалы
Лента новостей

Иркутская область в 2023 году отправит заявку на создание межвузовского кампуса

18/12/2022, 15:47

В микрорайоне Щ на двух площадках планируют построить более 150 тыс кв метров жилья

18/12/2022, 10:32

Андрей Травников пояснил, появится ли в Новосибирске аэроэкспресс до Толмачево

17/12/2022, 16:26

В НГУЭУ подвели итоги конкурса, посвящённого экономике и предпринимательству

17/12/2022, 13:19
Популярное

Рейтинг худших подарков в новогодний праздник

18/12/2022, 09:30

Правила поведения в гололед: как избежать травм и падений

17/12/2022, 10:00

Интересные варианты досуга в новогодние каникулы

16/12/2022, 13:45
Новости компаний

Легкая ипотека с материнским капиталом в Банке «Левобережный»

16/12/2022, 17:14

ВТБ секьюритизировал портфель потребительских кредитов объемом 10 млрд рублей

16/12/2022, 16:38

Банк «Левобережный» расширил территорию для подключения к эквайрингу

15/12/2022, 14:14

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Декабрь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска