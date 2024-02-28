В Минобороны приставы отдали военную экипировку, конфискованную под Новосибирском

В Карасуке Новосибирской области судебные приставы передали конфискованные общевойсковые защитные костюмы в Министерство обороны РФ. Изъятие военной экипировки было проведено оперативниками на пограничном контроле в рамках уголовного дела.

— В машине обвиняемого обнаружили 889 плащей, 154 комплекта защитных костюмов, 2700 шпеньки к защитным костюмам и 143 сумки для них, — рассказали в УФССП по Новосибирской области.

Организатору контрабанды суд признал виновным и назначил уголовный срок.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске сотрудники пограничного УФСБ задержали частного предпринимателя с 13 килограммами осетровой икры, которую он продавал в Телеграм-канале.