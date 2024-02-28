Спасатели достали щенка из заброшенного погреба в Новосибирске

В Советском районе Новосибирска сотрудники МАСС спасли щенка, провалившегося в заброшенный погреб. О злоключении хвостатого спасателям сообщила его хозяйка, проживающая на улице Демакова. Днем 27 февраля пенсионерка гуляла со своим 6-месячным питомцем, когда он внезапно исчез под снегом.

— Спасатели прибыли на вызов в 15:36 и за 50 минут вытащили бедолагу из глубокой ямы, — говорится в сообщении официальной группы МАСС в «ВКонтакте».

После освобождения прыткого щенка передали хозяйке, а место старого погреба огородили сигнальной лентой.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске спасатели освободили маленького щенка, который застрял за батареей в квартире.