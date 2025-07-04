«Новые люди» представили список кандидатов на выборах в Новосибирской области

Региональное отделение партии «Новые люди» сформировало список кандидатов в Законодательное собрание Новосибирской области и горсовет Новосибирска. Партийная конференция, принявшая соответствующие решения, состоялась 3 июля.

В первую тройку партсписка кандидатов в депутаты областного парламента вошли вице-спикер Госдумы РФ Владислав Даванков, а также двое депутатов действующего созыва — лидер регионального отделения «Новых людей» Дарья Карасева и девелопер, основатель группы компаний «Поляков» Илья Поляков.

— Мы выставляем своих кандидатов на всех округах Новосибирска и области, — сообщила Карасева.

На прошлых выборах в Заксобрание 2020 года «Новые люди» получили 7,2% голосов. В седьмом созыве фракцию представляли четверо депутатов.

В восьмом созыве Законодательного собрания Новосибирской области будут работать 76 депутатов: 38 избираются по одномандатным округам, 38 ― по партийным спискам. В горсовет Новосибирска пройдут 50 человек, все ― по одномандатным округам. Выборы назначены на 14 сентября. Кандидаты могут подавать документы до 23 июля. Предыдущие выборы состоялись в 2020 году.

О подготовке к кампании уже заявили партии «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия – За правду» , и «Российская партия пенсионеров». Они также озвучивали своих ключевых кандидатов.

Ранее редакция сообщала о том, что заявления на участие в выборах в Новосибирской области подали 27 человек. Лишь один из кандидатов выдвигается от партии.