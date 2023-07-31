Очередной этап испытаний теплосетей начнется 2 августа в Новосибирске

2 августа начинается очередной этап гидравлических испытаний теплосетей в Новосибирске. Без горячей воды останутся дома в Дзержинском и Октябрьском районах города. Об этом сообщили в пресс-службе СГК. Максимальный срок отсутствия горячей воды, с учетом времени на ремонт – 13 августа включительно.

На период испытания теплосетей горячей воды не будет на улицах:

Суркова, Гладкова, Геофизическая, Национальная (от 10-й Трикотажный переулок до Гусинбродского шоссе), Куприна, Есенина, Кошурникова, Журавлева, Федосеева, Гаранина, Воинская, Лежена, Стофато, Добролюбова, Б. Богаткова (от Кошурникова до Артиллерийской), Никитина, Панфиловцев, Гурьевская, Тополевая, тер. Военного городка.

Отмечается, что постепенное расхолаживание сетевой воды начнется 31 июля.

Ранее редакция сообщала, что замену теплосети на Петухова завершат к середине сентября.