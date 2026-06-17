В новосибирских колледжах будут учить киберспорту

В Новосибирске запустят программу среднего профессионального образования, направленную на подготовку специалистов в области киберспорта. Студенты будут учиться не только на профессиональных игроков, но и на тренеров, аналитиков, менеджеров команд, комментаторов и организаторов турниров.

Программа рассчитана на 2 года и 10 месяцев и предназначена для выпускников девятых классов. В ходе обучения студенты изучат основы управления командами, проведения соревнований, маркетинга, администрирования и спортивной психологии. Особое внимание будет уделено анализу киберспортивных мероприятий и развитию эмоциональной устойчивости.

Практические занятия будут проводить эксперты из индустрии, включая действующих и бывших профессиональных игроков и тренеров. По завершении курса студенты получат диплом о среднем профессиональном образовании.

Павел Ревердатто, глава Новосибирского областного отделения Федерации компьютерного спорта и президент киберспортивной лиги «Квазар», рассказал изданию Om1 Новосибирск, что появление подобных образовательных программ — естественный результат роста цифровой индустрии в России.

— Постепенно профессиональные треки наших учебных заведений пополняются такими образовательными модулями, потому что растут масштаб и популярность киберспорта в стране. Карьеру в этой области строят не только те, кто соревнуется перед экраном монитора — сейчас мы чувствуем острую нехватку профессиональных менеджеров, SMM-специалистов, комментаторов, аналитиков, которые будут свободно ориентироваться в специфике цифровых видов спорта, — сказал Павел Ревердатто.

Ранее редакция сообщала о том, что Минфин Новосибирской области выиграл киберспортивный турнир среди госучреждений.