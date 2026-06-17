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Общество Спорт

В новосибирских колледжах будут учить киберспорту

Автор: Артем Рязанов

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В отрасли острая нехватка профессиональных менеджеров, SMM-специалистов, комментаторов, аналитиков

В Новосибирске запустят программу среднего профессионального образования, направленную на подготовку специалистов в области киберспорта. Студенты будут учиться не только на профессиональных игроков, но и на тренеров, аналитиков, менеджеров команд, комментаторов и организаторов турниров.

Программа рассчитана на 2 года и 10 месяцев и предназначена для выпускников девятых классов. В ходе обучения студенты изучат основы управления командами, проведения соревнований, маркетинга, администрирования и спортивной психологии. Особое внимание будет уделено анализу киберспортивных мероприятий и развитию эмоциональной устойчивости.

Практические занятия будут проводить эксперты из индустрии, включая действующих и бывших профессиональных игроков и тренеров. По завершении курса студенты получат диплом о среднем профессиональном образовании.

Павел Ревердатто, глава Новосибирского областного отделения Федерации компьютерного спорта и президент киберспортивной лиги «Квазар», рассказал изданию Om1 Новосибирск, что появление подобных образовательных программ — естественный результат роста цифровой индустрии в России.

— Постепенно профессиональные треки наших учебных заведений пополняются такими образовательными модулями, потому что растут масштаб и популярность киберспорта в стране. Карьеру в этой области строят не только те, кто соревнуется перед экраном монитора — сейчас мы чувствуем острую нехватку профессиональных менеджеров, SMM-специалистов, комментаторов, аналитиков, которые будут свободно ориентироваться в специфике цифровых видов спорта, — сказал Павел Ревердатто.

Ранее редакция сообщала о том, что Минфин Новосибирской области выиграл киберспортивный турнир среди госучреждений.

Источник фото: нейрость Алиса

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Рубрики : Общество Спорт

Регионы : Новосибирск

Теги : колледж киберспорт

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У новосибирцев выросла популярность тренировок в парках и на набережной

Автор: Юлия Данилова

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Физические нагрузки необходимы круглый год, однако летом они приобретают особенную значимость, так как длинный световой день и теплая солнечная погода позволяют проводить занятия на свежем воздухе.

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Эвтаназию бездомных животных утвердили в Иркутской области

Автор: Оксана Мочалова

В Иркутской области депутаты регионального парламента приняли закон, который допускает эвтаназию безнадзорных животных при определенных условиях. Инициатива, разработанная Ассоциацией мэров региона, предусматривает возможность введения особого режима — «экстраординарной ситуации». Его планируют объявлять на срок до двух месяцев в случаях, если зафиксирован тяжкий вред здоровью или гибель человека от укусов собак, выявлено бешенство или плотность популяции животных превышает 10 особей на кв. километр.

В таком режиме безнадзорных животных будут отлавливать, содержать в пунктах временного содержания 11 дней, а затем усыплять. Возврат на прежние места обитания в этом случае запрещается. В то же время закон предусматривает строительство приютов за счет средств областного бюджета.

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Водно‑зелёный каркас региона начали формировать в Новосибирской области

Автор: Артем Рязанов

По поручению губернатора при Министерстве природных ресурсов и экологии Новосибирской области формируется рабочая группа, которая займётся развитием водно‑зелёного каркаса региона. В её состав войдут более 20 экспертов, а также руководители профильных региональных структур и представители Минстроя РФ. Начало работы группы поддержал Джемал Сурманидзе, руководитель Управления нормативно‑методической работы федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» Минстроя РФ.

Среди ключевых задач — закрепить особый статус территорий, связанных с реками и озёрами области, и защитить их от застройки по аналогии с охранными коридорами для развития метрополитена. Планы и проекты будут разрабатываться с горизонтом планирования 50–100 лет.

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Новосибирцы узнали расписание первых матчей сезона КХЛ 2026/2027

Автор: Артем Рязанов

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) опубликовала календарь регулярного чемпионата сезона 2026/2027. Старт 19-го сезона запланирован на 5 сентября 2026 года — в этот день пройдут сразу 6 матчей. Чемпионат продлится до 20 марта 2027 года: в нём состоится 748 встреч, а общее число игровых дней составит 182. В турнире примут участие 22 клуба — по 11 в конференциях «Запад» и «Восток». Каждая команда сыграет по 68 матчей.

Новосибирский ХК «Сибирь» откроет сезон 5 сентября выездной игрой в Казани против «Ак Барса». Второй матч новосибирцы также проведут на выезде — 7 сентября в Астане против «Барыса». Затем команда вернётся в Новосибирск и на льду «Сибирь-Арены» сыграет три домашние встречи: 10 сентября с «Амуром» (Хабаровск), 13 сентября — с «Автомобилистом» (Екатеринбург), а 16 сентября встретится с «Нефтехимиком» (Нижнекамск).

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Отечественную вакцину от рака одобрили для применения в России

Автор: Артем Рязанов

Вероника Скворцова, глава Федерального медико-биологического агентства, сообщила в интервью, что российскую мРНК-вакцину «Онкорна», предназначенную для лечения колоректального рака, можно будет использовать на более ранних этапах терапии.

— При наличии подтверждённой микросателлитной нестабильности опухоли можно назначать терапию и на более ранних стадиях, — сказала она РИА Новости.

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Суд вернул санаторию «Речкуновский» статус памятника

Автор: Оксана Мочалова

Новосибирский областной суд принял решение, которое возвращает зданию главного корпуса санатория «Речкуновский» статус объекта культурного наследия. Ранее региональная Госинспекция по охране объектов культурного наследия своим приказом исключила постройку из перечня выявленных памятников и отказалась включать её в Единый государственный реестр. Этот акт был признан судом неправомерным.

Судебный процесс длился около года. Иск о защите здания подала общественная организация — Новосибирское областное отделение ВООПИиК. Решающую роль в деле сыграла судебная независимая экспертиза, проведённая московским специалистом. Эксперт подтвердила архитектурную значимость объекта, отметив, что его входная группа уникальна для Сибири и напоминает оформление Пашковского дома в Москве.

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