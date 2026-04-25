В топе профессий вузов у новосибирских выпускников инженерное дело и медицина

Автор: Юлия Данилова

Сфера информационных технологий остается в лидерах у будущих абитуриентов на уровне среднего профессионального образования

Приоритеты новосибирцев

Приближается время сдачи ОГЭ и ЕГЭ, а потом для школьников начнется стрессовый период поступления в колледжи и вузы. Эксперты SuperJob поговорили с родителями российский выпускников, чтобы выяснить какие профессии выбирают они и их дети.

Высшее образование сменило вектор

Поступать в вузы в этом году планируют 67% новосибирских одиннадцатиклассников. Самыми востребованными направлениями в высших учебных заведениях в 2026 году станут инженерное дело и медицина: по 15% родителей назвали эти профессии. На втором месте — IT-специальности, их указали 14% опрошенных. Третью строку заняли переводчики и лингвисты (11%). Далее следуют юристы и учителя (по 9%), PR-менеджеры и экономисты (по 4%).

Стоит отметить, что власти в последние годы целенаправленно вкладываются в пропаганду инженерных профессий, как финансово: выделяя на эти направления все больше бюджетных мест, так и информационно. Судя по всему, это дало эффект: в этом году новосибирские школьники стали чаще выбирать на ЕГЭ профильную математику и физику.

Что касается медицины, то, вопреки прогнозам, молодежь, похоже, не испугала перспектива отработки в государственной медицине после получения высшего образования на бюджете.

В колледжи идут за ИТ-дипломами

54% родителей девятиклассников сообщили, что их дети не планируют продолжать обучение в школах и предпочли получить профессиональное образование. Стоит отметить, что поступление в учреждения СПО также выбрали 12% одиннадцатиклассников.

Среди поступающих в колледжи и училища лидерами по популярности в Новосибирске остаются IT-направления:

  • 22% родителей заявили, что их дети будут осваивать профессию программиста или IT-специалиста,
  • 17% выбрали рабочие специальности в строительстве и производстве (17%),
  • 16% пришлось на долю медицины,
  • 12% — на педагогику,
  • 8% — на строительство.

Российский срез

В российском топе наиболее популярных направлений для поступления в вузы в этом году также инженерные и медицинские факультеты, IT — на третьем месте.

В целом по России в вузы планируют идти меньше выпускников, чем в Новосибирске (63%). На общероссийском уровне меньше ожидается доля тех, кто выбирает IT-специальности (12%).

— В последние годы именно сфера информационных технологий была первой по популярности, но сейчас ситуация изменилась. Стране остро не хватает инженеров, и государство активно поддерживает направления подготовки ИТР, — констатировали аналитики SuperJob.

Далее в топ-5 по стране входят следующие профессии:

  • переводчики и лингвисты (11%),
  • юристы и учителя (по 6%),
  • PR-менеджеры и экономисты (по 5%).

Для тех, кто поступает в колледжи, в топах по-прежнему IT-направления, но и здесь доля меньше, чем в Новосибирске (20%). Меньше девятиклассников планируют осваивать рабочие специальности в строительстве и производстве (15%), а также медицину (14%), педагогику (10%) и строительство (7%). При этом в топ-5 на российском уровне вошла юриспруденция (7%).

Ранее редакция сообщала о том, что в вузах России и Новосибирска в 2026 году сократили количество платных мест. Прежде всего, речь идет о юристах, экономистах и маркетологах. 

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

Актуальный разговор

Татьяна Гениберг: Рынок недвижимости переходит от рынка собственников к рынку арендаторов

Собственникам коммерческих объектов рекомендуют внимательно отслеживать состояние партнеров, чтобы не опоздать с принятием управленческих решений

15
В новосибирском «Векторе» разработали новую мРНК-вакцину против гриппа

В новосибирском «Векторе» разработали новую мРНК-вакцину против гриппа

Автор: Мария Гарифуллина

Ученые ГНЦ вирусологии и биотехнологии «Вектор» разработали новую мРНК-вакцину против гриппа. В основе работы лежит применение современной платформы, позволяющей быстро адаптировать препарат под появляющиеся штаммы. Infopro54 ознакомился с патентной документацией.

Объясняя важность новой разработки, исследователи напоминают, что создание вакцин против сезонного гриппа осложняется высокой изменчивостью вирусов. Так, вирусы гриппа А и В обладают способностью в короткие сроки изменять свою генетическую и антигенную структуру.

В Васюганском заповеднике Новосибирской области установили первую метеостанцию

Автор: Юлия Данилова

В заповеднике «Васюганский», который расположен сразу в двух регионах Сибири — Томской и Новосибирской областях — появилась первая метеостанция. Измерительный комплекс предоставлен одним из ведущих институтов РАН, осуществляющим исследования в области климатических систем — ИМКЭС СО РАН. Об этом сообщила пресс-служба Росзаповедцентра Минприроды России.

— Оборудование будет не только измерять и накапливать данные традиционных метеопараметров, но и определять уровень болотных вод, а также температуру в приповерхностных слоях торфа, — пояснил заместитель директора по научной работе и государственному мониторингу заповедника «Васюганский» Михаил Здвижков.

Володин анонсировал передачу прав регионам о запрете вейпов

Автор: Артем Рязанов

В мае Госдума рассмотрит законопроект, который позволит регионам запрещать продажу вейпов. Об этом сообщил спикер российского парламента Вячеслав Володин в своём Telegram-канале. По его информации, большинство депутатов поддерживают эту идею.

— Сейчас на рассмотрении Госдумы находится поправка, которой предлагается предоставить регионам полномочия по запрету продажи вейпов. Об этом просят родители, педагогическое и медицинское сообщества, — сообщил господин Володин.

Туристов на Горном Алтае смогут принимать более 1500 гостиниц и отелей

Автор: Юлия Данилова

На сегодняшний день в Единый реестр классифицированных средств размещения Росаккредитации включены более полутора тысяч объектов, расположенных в Республике Алтай, которые могут принимать туристов. Об этом сообщила первый заместитель министра экономического развития республики Ольга Филипенкова. Для сравнения, на 1 января 2025 их было 168.

— Объекты добавляются в реестр каждый день. Мы считаем, что это очень важно для гостей, чтобы они могли выбрать объект размещения уровень которого соответствовал бы заявленному в информационных материалах. Уверены, что за май это количество возрастет, — добавила она.

В Новосибирске проходит День независимых книжных магазинов

25 и 26 апреля российская книготорговля отмечает Международный день независимых книжных. Таких магазинов, не входящих в крупные сети, в стране насчитывается около 200. Infopro54 поговорил с директором новосибирского книжного магазина «Карта мира» Анной Яковлевой о том, как этот бизнес себя чувствует сейчас, в каких городах открывается и зачем ему профессиональный праздник.

— Что такое независимый книжный и откуда вообще взялся этот термин?

«Чёрная точечка»: новосибирский микроминиатюрист создал картину на срезе человеческого волоса

Автор: Артем Рязанов

Новосибирский художник создал уникальное произведение на торце волоса своей жены Светланы Анискиной. Толщина волоса составляет около 42 микрометров.

Владимир Анискин рассказал, что среди возможных названий для этой работы были: «Чёрная точка», «Чёрная точечка», «Маленькая чёрная точка» и даже «Маленькая черненькая точечка».

Актуальный разговор

Татьяна Гениберг: Рынок недвижимости переходит от рынка собственников к рынку арендаторов

Собственникам коммерческих объектов рекомендуют внимательно отслеживать состояние партнеров, чтобы не опоздать с принятием управленческих решений

Все материалы
