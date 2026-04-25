В топе профессий вузов у новосибирских выпускников инженерное дело и медицина

Приоритеты новосибирцев

Приближается время сдачи ОГЭ и ЕГЭ, а потом для школьников начнется стрессовый период поступления в колледжи и вузы. Эксперты SuperJob поговорили с родителями российский выпускников, чтобы выяснить какие профессии выбирают они и их дети.

Высшее образование сменило вектор

Поступать в вузы в этом году планируют 67% новосибирских одиннадцатиклассников. Самыми востребованными направлениями в высших учебных заведениях в 2026 году станут инженерное дело и медицина: по 15% родителей назвали эти профессии. На втором месте — IT-специальности, их указали 14% опрошенных. Третью строку заняли переводчики и лингвисты (11%). Далее следуют юристы и учителя (по 9%), PR-менеджеры и экономисты (по 4%).

Стоит отметить, что власти в последние годы целенаправленно вкладываются в пропаганду инженерных профессий, как финансово: выделяя на эти направления все больше бюджетных мест, так и информационно. Судя по всему, это дало эффект: в этом году новосибирские школьники стали чаще выбирать на ЕГЭ профильную математику и физику.

Что касается медицины, то, вопреки прогнозам, молодежь, похоже, не испугала перспектива отработки в государственной медицине после получения высшего образования на бюджете.

В колледжи идут за ИТ-дипломами

54% родителей девятиклассников сообщили, что их дети не планируют продолжать обучение в школах и предпочли получить профессиональное образование. Стоит отметить, что поступление в учреждения СПО также выбрали 12% одиннадцатиклассников.

Среди поступающих в колледжи и училища лидерами по популярности в Новосибирске остаются IT-направления:

22% родителей заявили, что их дети будут осваивать профессию программиста или IT-специалиста,

17% выбрали рабочие специальности в строительстве и производстве (17%),

16% пришлось на долю медицины,

12% — на педагогику,

8% — на строительство.

Российский срез

В российском топе наиболее популярных направлений для поступления в вузы в этом году также инженерные и медицинские факультеты, IT — на третьем месте.

В целом по России в вузы планируют идти меньше выпускников, чем в Новосибирске (63%). На общероссийском уровне меньше ожидается доля тех, кто выбирает IT-специальности (12%).

— В последние годы именно сфера информационных технологий была первой по популярности, но сейчас ситуация изменилась. Стране остро не хватает инженеров, и государство активно поддерживает направления подготовки ИТР, — констатировали аналитики SuperJob.

Далее в топ-5 по стране входят следующие профессии:

переводчики и лингвисты (11%),

юристы и учителя (по 6%),

PR-менеджеры и экономисты (по 5%).

Для тех, кто поступает в колледжи, в топах по-прежнему IT-направления, но и здесь доля меньше, чем в Новосибирске (20%). Меньше девятиклассников планируют осваивать рабочие специальности в строительстве и производстве (15%), а также медицину (14%), педагогику (10%) и строительство (7%). При этом в топ-5 на российском уровне вошла юриспруденция (7%).

Ранее редакция сообщала о том, что в вузах России и Новосибирска в 2026 году сократили количество платных мест. Прежде всего, речь идет о юристах, экономистах и маркетологах.