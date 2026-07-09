Аналитики назвали топ-5 самых доходных вакансий июля в Новосибирске

В июле в Новосибирске водителям категории «Е» работодатели готовы платить самую высокую зарплату: от 175 до 320 тысяч рублей. Об этом говорится в исследовании SuperJob.

На втором месте — вакансия менеджера-технолога с доходом от 150 до 350 тысяч рублей.

Третье место заняла должность технического специалиста. Компания, специализирующаяся на производстве строительных материалов из тонколистовой стали, предлагает зарплату от 120 тысяч рублей в месяц и премии.

В рейтинг попала вакансия мастера отделочных работ. Работодатель готов платить такому сотруднику от 110 тысяч рублей в месяц.

Замыкает список вакансия врача ультразвуковой диагностики. Предлагаемая зарплата — до 100 тысяч рублей, полис ДМС и корпоративные скидки.

Среди лучших вакансий выделяются предложения в здравоохранении, IT, продажах, строительстве и промышленности. Также востребованы квалифицированные рабочие и водители.

В Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Казани, Екатеринбурге, Красноярске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Перми, Ростове-на-Дону, Уфе и Челябинске лидируют предложения для врачей.

Водители и квалифицированные рабочие с зарплатой свыше 150 000 рублей востребованы в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Краснодаре и Новосибирске.

Работодатели Москвы и Санкт-Петербурга предлагают инженерам зарплаты более 150 000 рублей.

В Москве среди лучших вакансий — начальник проектного отдела, в Санкт-Петербурге — начальник отдела сетевого администрирования. В Казани востребованы руководители IT-проектов, а в Нижнем Новгороде — начальники терминально-логистических центров.

Ранее редакция сообщала о том, что два новосибирских вуза вошли в рейтинг по зарплатам выпускников-юристов.