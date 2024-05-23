В Минске заинтересовались коллекциями одежды из Новосибирска

Коллекции студенток Новосибирского колледжа лёгкой промышленности привлекли внимание на Неделе моды в Минске.

Как сообщили в Министерстве образования Новосибирской области, на показе было представлено более 25 коллекций, включая две коллекции молодых новосибирских дизайнеров.

По словам одного из организаторов мероприятия Дмитрия Красовского, если бы на показе раздавали места, то коллекции новосибирцев оказались бы на пьедестале.

Молодые дизайнеры приехали в Республику по приглашению Минского государственного колледжа индустрии моды с целью развития международного сотрудничества между образовательными организациями Новосибирска и Минска.

Ранее редакция сообщала о том, что площадку для презентации легпрома и привлечения байеров предлагают создать в Новосибирске.