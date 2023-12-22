Площадку для презентации легпрома и привлечения байеров предлагают создать в Новосибирске

В Новосибирске необходимо создать площадку для презентации продукции местных производителей легкой промышленности и составить расписание мероприятий на год, с учетом сезонности товаров. С этим предложением на круглом столе, посвященном ситуации в легпроме, в рамках Новосибирского предпринимательского форума выступила международный fashion-эксперт, основатель «Высшей школы стилистики» в Новосибирске, член президиума и руководитель комиссии по развитию индустрии моды в НОО «ОПОРА РОССИИ» Надежда Исхакова.

По ее мнению, для местного производителя это оптимальный путь развития, так как презентация товара на площадке в регионе обойдется для него гораздо дешевле, чем доставка команды на мероприятия в Москву. Кроме того, на Новосибирск сейчас активно выходят московские байеры с предложением рассказать о местных дизайнерах и хотят сотрудничать с новосибирскими компаниями.

— Необходимо, чтобы местные бренды создавали свои коллекции, привлекали байеров, знакомились с ними, заключали контракты на продажу своей продукции. Для этого нужно ставить мероприятия в график сезонности, и это сложная работа, — поясняет Исхакова. — К примеру, байеры уже сейчас изучают коллекции и смотрят, что они будут выставлять на свои площадки весной-летом 2024 года. Между тем для конечных потребителей еще вполне актуальна зимняя коллекция. Это тоже нужно учитывать.

Эксперт предложила представителям мэрии Новосибирска изучить примеры успешного взаимодействия дизайнеров, производителей, поставщиков и байеров в других регионах России. В частности, по ее словам, сегодня интересно работают с креативным кластером в Томске и Красноярске.

— Мы уже неоднократно поднимали этот вопрос на различных совещаниях на городском и областном уровне. Мы встречались с представителями маркетплейсов, и с одним из них была достигнута договоренность сделать вкладку на площадке, с помощью которой жители региона смогут отсортировать местных производителей, — поясняет Кошелева.

Вице-президент реготделения «ОПОРЫ РОССИИ» Наталия Кошелева отметил, что лично ей очень бы хотелось, чтобы новосибирцы могли покупать продукцию местных производителей, так как заработанные компаниями деньги оформятся в виде зарплат сотрудникам, инвестиций в развитие, пойдут в виде налогов в бюджеты.

Начальник управления потребительского рынка мэрии Новосибирска Наталья Чагина напомнила, что в городе уже проходят мероприятия, направленные на продвижение предприятий легпрома и индустрии красоты, например «Образ».

— Мы согласны, что назрело время найти в Новосибирске человека, который мог бы и хотел объединить вокруг себя заинтересованных людей — дизайнеров и модельеров, создать отраслевой кластер. У нас много производителей из сферы легпрома, о которых мы, к сожалению, ничего не знаем, — признала Чагина. — За основу можно взять социальные ярмарки, где местные сельхозпроизводители уже много лет представляют свою продукцию. Ждем обращение с инициативой от «ОПОРЫ РОССИИ», от профессионального сообщества с описанием проблем, предложений по их решению и помощи, которая требуется от органов муниципального самоуправления.

Ранее редакция приводила кейсы продвижения региональных брендов от новосибирских предпринимателей.