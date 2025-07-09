Мигрантов, работающих в России по квоте, освободят от экзамена по русскому языку

Во вторник, 8 июля, Госдума приняла в первом чтении законопроект, который освобождает иностранных граждан, приезжающих в Россию по правительственной квоте, от экзаменов по русскому языку, истории России и основам законодательства РФ.

Проект закона (931965-8) был предложен правительством. Он вносит изменения в статьи 151 и 18 закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».

В 2024 году квота на привлечение иностранных работников составила 155 929 разрешений. Из них 103 953 были распределены по регионам России, а 51 976 оставались в резерве. К концу года, с учетом корректировок, распределенная квота сократилась до 132 067, а резерв — до 23 862 разрешений. За год было исчерпано 86 011 разрешений, что составляет 65,1% от общего объема квоты.

Иностранных специалистов чаще всего нанимают промышленные предприятия, а также компании, занимающиеся горными, капитальными строительными и ремонтными работами.

Работодатель, по чьей заявке утверждаются квоты, несет ответственность за иностранных граждан, включая своевременный выезд из России по завершении трудового договора.

Иностранные работники, трудоустроенные по квотам, могут находиться в России до года на тех объектах и предприятиях, где они заняты. Чаще всего такие сотрудники приезжают из Китая, Индии, Туркменистана и Турции, как указано в пояснительной записке.

Законопроект предлагает новую меру, которая ускорит привлечение иностранных специалистов. По мнению депутатов, это поможет российской экономике быстрее находить нужные кадры, особенно для крупных инвестиционных проектов.

Как ранее сообщали редакции Infopro54 в региональном министерстве труда и соцразвития, в 2025 году о потребности в привлечении иностранных работников заявили 78 работодателей и заказчиков работ (услуг). В ведомстве уточняли, что заявки поступают в том числе и от малого и среднего бизнеса. На 2025 год для Новосибирской области правительством РФ предоставлено 2101 разрешение на работу и приглашение на въезд в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности. В течение года планируется обеспечить работой иностранных работников из Китая (68,8%), Индии (20,3%), Таиланда (3,5%), Вьетнама и Туркменистана (2,2 %) и других.

Чаще всего трудоустройство иностранных работников из стран с визовым порядком въезда приходится на обрабатывающие производства (31,5%), строительство (22,7%), торговлю (18,3%), сельское хозяйство (11,2%) и административную деятельность (4,7%).

Ранее редакция сообщала о том, что иностранцы с 2026 года будут сдавать русский язык в Новосибирске только онлайн. Платформа для приема экзамена разработана томским университетом и тестируется в регионах Сибири.