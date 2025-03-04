В Новосибирске собирают подписи за снижение ключевой ставки ЦБ

В районе новосибирских станций метро «Заельцовская», «Гагаринская», «Красный проспект» и «Речной вокзал» появились жёлто-красные пирамиды с призывом: «Скажем нет политике ЦБ!». Здесь справедливороссы во главе с её региональным лидером Александром Аксёненко собирают подписи за снижение ключевой ставки Центробанка. О необходимости данных мер депутат Госдумы из Новосибирской области заявлял уже много раз.

— Уже год наша страна продолжает жить в состоянии борьбы с обстоятельствами: шаг Центробанка к «снижению инфляции» откинул экономику страны на сотню шагов назад. 21% по ключевой ставке не снизил инфляцию – все те же 9,8%. За год цены взлетели, промышленное производство встало, коммунальная инфраструктура продолжила ветшать, ввод жилья сократился, а просрочки в выплатах зарплат увеличились, – говорил недавно с трибуны лидер партии «Справедливая Россия – За Правду».

Помимо понижения ключевой ставки, депутат настаивает на льготной процентной ставке в 3-5% для ключевых отраслей экономики. Такую поддержку должны получать сельскохозяйственная отрасль, машиностроительный комплекс, химическая промышленность, высокотехнологичное производств строительный сектор.

— Необходимо закрепить наконец правила, по которым может играть Центробанк, и сделать их выигрышными для людей. В частности, ограничить резкие повышения ставки, требуя обязательного согласования с Госдумой, если увеличение превышает 1 процентный пункт, — добавил он.

Напомним, 14 февраля Совет директоров Банка России сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. Тогда это решение обосновали тем, что инфляционное давление остается высоким, а рост внутреннего спроса по-прежнему значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг. Вместе с тем более выраженным стало охлаждение кредитной активности, растет склонность населения к сбережению.

По оценке Банка России, достигнутая жесткость денежно-кредитных условий формирует необходимые предпосылки для возобновления процесса дезинфляции и возвращения инфляции к цели в 2026 году. Центробанк и далее будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки. Следующее заседание по ключевой ставке запланировано на 21 марта 2025 года.

Напомним, в этом году в Новосибирской области пройдут выборы в восьмой созыв горсовета Новосибирска и регионального парламента.

Ранее редакция писала о том, что экономисты НГУЭУ прокомментировали перспективы снижения ключевой ставки ЦБ. К концу года она может опуститься до 16%.