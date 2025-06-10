В Сибири резко вырос спрос на сапожников и швей

Покупать российское

У россиян существенно вырос интерес к ряду брендов одежды российского производства. Об этом сообщили аналитики «Авито». Например, продажи московского бренда Planta Rosa с весны прошлого года увеличились более чем в четыре раза (+321%), а slow-fashion бренда Unique Fabric — на 63%. В пятерку самых покупаемых брендов по доле продаж весной этого года вошли Lime (+44%), а также масс-маркет марки Zarina (+25%), Gloria Jeans (+32%), Befree (+20%) и O’Stin (+16%).

Новосибирские бренды одежды также известны не только в России, но и за рубежом.

Основатель «Высшей школы стилистики» в Новосибирске, член президиума и руководитель комиссии по развитию индустрии моды в НОО «ОПОРА РОССИИ» Надежда Исхакова так же наблюдает рост спроса на продукцию отечественных производителей. При этом она рекомендует не отделять российские и новосибирские бренды.

— Рост спроса на товары российского производства — это глобальный слом ментальных установок у отечественного покупателя. Люди перестают делить бренды на российские и зарубежные в той парадигме, что продукция российской индустрии моды — не очень, а зарубежной — априори желанная и качественная, — пояснила эксперт в разговоре с корреспондентом Infopro54.

По ее словам, российские производители в отрасли легпрома сделали очень серьезный рывок и в плане качества продукта, и в плане трендов.

— Наши компании не только следят за трендами индустрии моды, но и часто задают их. В целом сейчас глобальный тренд «а ля рус», и это нравится потребителям. Кроме того, росту спроса на продукцию отечественных компаний способствует осознанное потребление: выбор местного производителя с точки зрения поддержки российской экономики. Это позитивно сказывается на росте отрасли и экономики, — подчеркивает Надежда Исхакова.

Напомним, в конце прошлого года регионам дали сигнал активнее работать с местными производителями. Директор департамента развития внутренней торговли Министерства промышленности и торговли Российской Федерации Никита Кузнецов на форуме «Дни ритейла в Сибири 2024» напомнил, что на российском рынке в 2022 году освободились огромные ниши. Ушедшие международные бренды занимали до 50% площадей в высококлассных торговых центрах.

— Сегодня на рынке России однозначно время производителей. Рост потребления ключевых продуктов питания, непродовольственных товаров в масштабах страны дает колоссальные цифры. И эти объемы должны выпускать наши производители, — говорил Кузнецов.

Кадры нарасхват

Рост спроса на отечественные бренды ведет к повышению спроса на кадры. По данным «Авито», самой востребованной профессией в сфере легкой промышленности Сибири по итогам весны 2025 года стала профессия сапожника: число предложений для них увеличилось в три раза (+196%).

— Сейчас в регионе, округе открываются новые предприятия легкой промышленности, в том числе обувные. Они готовы производить российскую продукцию, но им нужны кадры, а специалистов, которые могут работать с обувью, у нас найти очень сложно. С одной стороны, в регионе были такие мощные кампании, как «Обувь Россия». С другой — они уже закрылись, сотрудники разошлись по другим компаниям, а то и сферам, у них идет потеря квалификации, отсутствуют навыки работы с новыми технологиями и материалами, — говорит Надежда Исхакова.

Напомним, в апреле стало известно, что красноярская компания ООО «Локомотив» купила фабрику «Обуви России» в Бердске.

На втором месте по приросту вакансий в СФО — закройщики, спрос на которых вырос на 122. Чаще стали требоваться портные: этой весной вакансий в СФО для них стало на 113% больше, чем весной 2024 года.

Надежда Исхакова подтверждает, что дефицит швей/портных уже давно стал головной болью предприятий отрасли, и спрос на них есть всегда. Специалисты этих профессий в тотальном дефиците, как и закройщики. Чтобы закрыть проблему с кадрами, предприниматели отрасли активно приглашают на работу в том числе и специалистов из стран дальнего зарубежья.

Впрочем, стоит отметить, и у россиян возвращается интерес к работе в компаниях легпрома. С весны прошлого года число откликов на вакансии в отрасли выросло на 84%.

Кроме того, на рынке возрождается сегмент частного бизнеса. Мастера не только шьют одежду, но и занимаются ее подгонкой.

— Я долгое время работала портнихой. Сначала в новосибирском Доме моделей, потом в известном в городе ателье, затем на себя, но десять лет назад решила уйти из профессии и из отрасли вообще, так как спрос на качественные услуги индивидуальных мастеров практически исчез. В лучшем случае получалось найти один-два заказа в полгода, а на поток в полуподпольных цехах работать не хотелось. С год назад спрос неожиданно начал восстанавливаться. Сейчас у меня все расписано на несколько месяцев вперед. Я ушла из найма и вновь работаю по заказ. Для клиентов сейчас вновь важна индивидуальность и идеальная посадка на конкретную фигуру, — рассказала Infopro54 частный мастер Татьяна.

По данным «Авито», с марта по май 2025 года спрос на услугу по подшиву одежды в округе вырос на 4% относительно аналогичного периода прошлого года, а количество предложений — на 22%.

Ранее редакция сообщала, что новосибирский ретейл разворачивается в сторону локальных брендов.