Гарантированные похороны подорожают в Новосибирске

В мэрии Новосибирска подготовили проект постановления, определяющий стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению. Речь идет об умерших, не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя. Стоимость погребения в земле, рассчитанная муниципалитетом, составит 11957,79 рубля, кремации — 14234,16. Год назад цены на эти услуги составляли 11 250,48 и 13 878,05 руб соответственно.

Для гарантированного захоронения прочих лиц, не подпадающих под первый перечень, погребение будет стоить 11296,84 руб, кремация — 14143,56. Ранее их захоронение осуществлялось по расценкам 2014 года — 10519,0 руб и 11516,0 руб соответственно.

Напомним, в 2022 году по гарантированному перечню услуг в соответствии с федеральным перечнем на безвозмездной основе в Новосибирске было захоронено 930 умерших (по обращениям граждан и безродных), в 2021 году — 1085, в 2020 — 1042, в 2019 — 801. За 7 лет количество бесплатных захоронений в Новосибирске выросло более чем в 50 раз.

С июня 2023 года выросла цена на платные услуги, которые предоставляет муниципальное казённое учреждение «Специализированная служба по вопросам похоронного дела «Ритуальные услуги».

Ранее редакция сообщала, что сразу по нескольким кладбищам Новосибирска были выявлены факты продажи «приличных» мест для похорон родственников. За 50 тыс руб и более сотрудники кладбищ предлагали родственникам покойного «похоронить его в более приличном месте», нежели на заболоченных участках Северного и Южного кладбищ города.