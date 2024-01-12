В национальном конкурсе брендов участвуют новосибирские компании

Заканчивается прием заявок на участие во втором сезоне национального конкурса брендов «Знай наших» для представителей малого и среднего бизнеса. Об этом сообщили в Минэкономразвития региона.

В конкурсе представлено 5 основных номинаций: «Продовольственные товары», «Потребительские товары», «Информационные технологии», «Высокие технологии» и «Креативные индустрии» и 18 отраслевых. Среди новинок – «Красота и здоровье», «Анимация», «Спорт» и «Алкогольная продукция».

В конкурсе-2024 уже подали заявки компании и бренды Новосибирской области — «Федосихинские пельмени», производитель полуфабрикатов «Сибирская губерния», производитель здорового питания ДиаВеста, бренды «Алтайские хлебцы» и «Никитка», бренды одежды Tundraonelove, ЖИВА’Я, MyJoy brand, акселератор для маркетологов exeDrive, бренд космецевтики SIBIRBOTANIQ и другие.

Стоит отметить, что в первом конкурсе, который прошел в 2023 году, в одной из номинаций победила новосибирская компания Original Eco Food Brand — производитель мороженого, основы для напитков, десертов, полезных завтраков и снеков.

Заявки на конкурс еще принимают – регистрация открыта на сайте до 15 января.

Ранее редакция сообщала, что проблемы и технологии продвижения региональных брендов обсудили в Новосибирске.