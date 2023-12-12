Еда по классическим сибирским рецептам

— Анастасия, бренд «Сибирская губерния» хорошо известен в Новосибирской области. Расскажите, как он образовался? Почему такое название?

— Когда нами было принято решение открыть производство, рынок полуфабрикатов уже был перенасыщен. При этом как покупатели, мы понимали, что очень сложно среди столь большого разнообразия найти качественный продукт. Именно поэтому за основу нашей продукции мы взяли классический сибирский вкус из натуральных ингредиентов. И постарались выделить наш бренд преимущественно вкусовыми качествами по-настоящему домашних полуфабрикатов. Исходя из этого, в процессе образования бренда мы руководствовались следующим ассоциативным рядом: Сибирь — это бескрайние просторы, чистая природа; губерния — это блюда старой русской кухни, с рецептами, проверенными временем, где нет места вредным добавкам. Отсюда и пошло название «Сибирская губерния» — полезный и вкусный продукт.

— В каком году это было?

— Производство запустили в 2016 году, стартовали в арендуемом помещении — и уже через 3 года купили собственное здание с целью расширения.

— Не страшно было браться за существующий бизнес после неудачи предыдущего собственника?

— Нет, не страшно, потому что у нас была готовая команда профессионалов.

— Есть ли миссия у вашего бренда?

— Да, конечно. Своей миссией мы считаем дать возможность российскому покупателю приобретать в магазине у дома продукцию по классическим русским рецептам. Сейчас мир вокруг может меняться очень динамично, вводя новые инновационные разработки, но мы не должны забывать о своих корнях. Поэтому продукция «Сибирской губернии» всегда готова порадовать своих покупателей классическими рецептами сибирских полуфабрикатов высокого качества.

— Насколько разнообразен у вас ассортимент?

— У нас около 50 наименований высококачественных полуфабрикатов глубокой заморозки, в том числе манты, вареники, хинкали, позы, сырники, блинчики, колбаски для жарки. Но основные, конечно же, — пельмени и вареники. Мы регулярно разрабатываем новинки. Недавно выпустили на рынок такую позицию, как равиоли, которая с каждым днем все больше завоевывает сердца наших покупателей.

— На ваш взгляд, от чего зависит успех бренда?

— В нашем регионе многие предприниматели занимаются производством полуфабрикатов. Очень сложно при высокой конкуренции завоевать свое место на рынке! В первую очередь мы делаем упор на вкусовые качества нашего продукта. Сегодня многие производители для снижения себестоимости продукта используют различные заменители, например в вареники с картофелем добавляют картофельные хлопья, блины пекут не по традиционному рецепту с применением молока и яиц, а из воды и яичного порошка, а пельмени лепят с добавлением сои и усилителей вкуса. Мы делаем упор на качество. Отличное качество продукции создается при максимальной ответственности каждого сотрудника за свою работу, а их у нас около 40 человек. Только так можно завоевать сердца покупателей. 90% нашей продукции лепятся вручную, тесто для полуфабрикатов изготавливается только с использованием натуральных яиц, пельмени — только с мясом, а блины — с фермерским молоком и яйцами.

— Кто ваши поставщики?

— Наша продукция изготавливается по ГОСТу, поэтому обычно мы используем свинину и говядину. Основные поставщики мяса у нас в Алтайском крае — мы стараемся поддерживать отечественных производителей.

— А кто ваши покупатели?

— Чаще покупают нашу продукцию люди от 25 до 45 лет, которые после тяжелого трудового дня хотели бы сэкономить драгоценное время и потратить его на личные дела.

— А в каких регионах присутствует ваш бренд?

— На текущий момент нашу продукцию можно найти в Новосибирской области, Алтайском крае, Республике Алтай, Кемеровской области. Сейчас активно развиваем Якутию, Санкт-Петербург, Красноярский край.

— Планируете выходить на экспорт?

— Планы такие есть, но пока они на стадии проработки. В основном запросы идут из Казахстана.

— Какие каналы сбыта вы используете?

— Мы в этом плане очень аккуратны, считаем, что резкое увеличение объемов может быть рискованно для производства. Нами была избрана стратегия работы с региональными торговыми сетями и розничными магазинами. Контрактов с крупными федеральными торговыми сетями пока у нас нет.

— Каковы ваши планы по дальнейшему развитию бизнеса?

— Сейчас в первую очередь мы для себя поставили задачу сохранения и укрепления существующих торговых отношений. Вместе с тем на следующий год — более амбициозные планы, а значит, впереди нас ждет завоевание новых рынков сбыта.

Анастасия Балахнина, коммерческий директор ИП Чавкин А.С. (бренд «Сибирская губерния»). Окончила Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова по специальности «Экономика и управление на предприятии». Работала менеджером в ПАО «Сбербанк России». Учредитель и директор ООО «Деревенский дворик» с 2018 по 2020 годы. С 2016-го по настоящее время работает в ИП Чавкин А.С. «Сибирская Губерния».