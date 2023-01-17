В НЭТИ создали технологию, устраняющую помехи для оборудования в медучреждениях и местах массового скопления людей

— Проект ориентирован на повышение качества сигнала сетей беспроводной связи в заданных точках пространствах, т. е. там, где находятся устройства, работающие в сетях беспроводной связи. Задача, которую должна решить наша разработка, — формировать в ограниченном пространстве несколько областей максимума сигнала с минимумом помех, — отмечает Денис Юзвик, аспирант кафедры радиоприемных и радиопередающих устройств (РПиРПУ) факультета радиотехники и электроники.— Для формирования областей максимума в нужных точках пространства нам нужно считать амплитуды сигналов и их начальные фазы, для этого разработан соответствующий алгоритм.

Одним из перспективных способов устранения помех в работе сетей, по мнению разработчиков, является фокусировка излучения сетей беспроводной передачи данных в нескольких заданных точках пространства, то есть на самих этих устройствах.

Сегодня известны способы фокусировки электромагнитного поля в одной точке пространства. Одно из таких решений — разработка научного руководителя Дениса — завкафедрой РПиРПУ доктора технических наук профессора Максима Степанова. Это созданная коллективом компактная направленная wi-fi-антенна, обеспечивающая стабильный интернет в местах массового скопления людей.

— Разработка не имеет аналогов, поэтому параллельно с работами по проекту мы подали документы на получение патента, — поясняет Денис Юзвик.

Эта технология имеет множество потенциальных назначений: увеличивать скорость интернета в местах с большим количеством людей, снижать помехи для оборудования в медицинских учреждениях. На текущий момент разрабатываются ее теоретические основы, изучаются эффекты, возникающие при различных антенных конфигурациях.

На данный момент разработчики ведут переговоры о сотрудничестве с ведущими операторами мобильной связи и предприятием «Элтекс».

Проект Дениса Юзвика получил грант в 500 тыс. рублей на молодежном научно-инновационном конкурсе «УМНИК» в новосибирском Академпарке.

Разработка является одной из ветвей проекта по расширению и совершенствованию технологий MIMO (Multiple Input Multiple Output; множественные входы, множественные выходы), реализуемого кафедрой РПиРПУ НГТУ НЭТИ (научный руководитель — Максим Степанов) в рамках стратегической программы «Приоритет 2030».

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