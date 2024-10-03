Высокопрочную гильзу для патронов запатентовали в Новосибирске

Многослойную гильзу для патронов к гладкоствольному оружию из специального картона разработали и запатентовали в Новосибирске.

К достоинствам бумажной сборной гильзы, известной по прототипу, является то, что она экологически чистая, а широко применяемые в настоящее время для снаряжения охотничьих патронов к гладкоствольным ружьям пластмассовые гильзы вредны для окружающей среды, отмечается в патенте.

Гильза, изготовленная из многослойного электроизоляционного картона, идеально подходит к стволу оружия, обеспечивая превосходный бой и снижая риск разрыва ствола под воздействием высокого давления пороховых газов.

Количество витков бумаги для создания гильзы было тщательно рассчитано с помощью математической формулы, что гарантирует ее прочность и надежность. Испытания на заводе «Искра» подтвердили, что использование картона значительно повышает прочность гильз по сравнению с бумажными аналогами.

Данная разработка предназначена для охотников и спортсменов.

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