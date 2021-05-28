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Мэр Новосибирска объяснил, с чем связаны дорожные проблемы города

  • 28/05/2021, 13:16
Автор: Юлия Данилова
dorogi
И прокомментировал информацию о назначении нового главы дорожного ведомства муниципалитета.

Как заявил глава Новосибирска на еженедельной пресс-конференции, дорожные проблемы, из-за которых город в последнее время постоянно подвергается критике как со стороны жителей, так и гостей, накопились за минувшие года. За 5 лет уровень автомобилизации в Новосибирске вырос на 30%: с 350 до 467 машин на 1000 жителей. При этом финансовых возможностей у муниципалитета для поддержания дорог в нормативном состоянии недостаточно.

— Их хватает для приведения в порядок около 800 тысяч кв. м дорог или 5-6% от имеющейся площади дорог города. Чтобы добиться заметных улучшений и поддерживать дорожное хозяйство в норме, нужно в год ремонтировать не менее 10% дорог, — подчеркнул мэр Анатолий Локоть.

Он признал, что критика состояния дорог города справедлива, но добавил, что имеющийся финансовый дисбаланс создает в отрасли чрезвычайно напряженные условия работы: все сотрудники, в том числе руководители, занимаются дорогами независимо от времени суток и выходных дней. Это приводит к притуплению внимания и выгоранию людей.

Мэрию Новосибирска покидает начальник «транспортного цеха»

Мэрию Новосибирска покидает начальник «транспортного цеха»

Напомним, на этой неделе из мэрии «по собственному желанию» ушел начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Роман Дронов. Одновременно в СМИ и телеграм-каналах появилась информация, что эту должность может занять глава Советского района Дмитрий Оленников или начальник ГКУ «Мост» (Курирует строительство четвертого моста через Обь. — Ред.) Юрий Алексеевский. Глава города отказался говорить о назначении до того, как этот факт свершится.

— Я не готов публично обсуждать фамилии или конкретные кандидатуры до состоявшегося кадрового решения. Но могу сказать, какие требования будут предъявляться к этому человеку, — отметил Локоть. — Он должен разбираться в дорожном хозяйстве, конкурсных процедурах, а также в новых технологиях в отрасли. Одной из его задач будет анализ практик и технологий, использующихся в дорожном хозяйстве в других муниципалитетах, а также оценка возможности и целесообразности их применения в Новосибирске.

При этом Локоть отметил, что в последние годы в Новосибирске уже приняты определенные решения, которые положительно сказываются на состоянии дорожного хозяйства, и работа в этом направлении продолжится. В частности, город приступил к строительству новых дорог: расширение улицы Титова, продолжение улицы Петухова, развязка на улице Мясниковой, присоединение улицы Гребенщикова к Фадеева и т.д. В Новосибирске также создана система обслуживания и развития ливневок. Муниципалитет перешел от использования песко-соляной смеси к химическим веществам — бионорду, который хорошо себя зарекомендовал не только в зимний период, но и весной при решении проблемы с пылью. Он обходится бюджету дороже, но компенсирует это за счет повышения эффективности.

Почему в Новосибирске с каждым годом обостряется проблема с качеством и уборкой дорог?

—  За год мы изменили подходы к управлению отраслью — она стала более гибкой. Мы сохранили муниципальные учреждения — ДЭУ — которые ответственны за эксплуатацию и текущий ремонт дорог в Новосибирске. Знаю примеры городов, где отказались от муниципального каркаса в отрасли и перешли на работу с коммерческими подрядчиками, — сейчас у них возникли некоторые проблемы, — прокомментировал Локоть. — Мы сохранили каркас, но гибко подходим к повышению роли и ответственности глав районов. В Советском районе ДЭУ подчинили администрации, чтобы она на месте решала вопрос повышения качества и эксплуатации дорог.

Для решения проблем, накопившихся в отрасли, по словам главы города, будет усилен контроль за подрядными организациями в ходе выполнения работ. Город также рассчитывает на обновление парка техники, которая занимается эксплуатацией дорог, но для этого потребуются «серьезные бюджетные вливания и нестандартные решения».

Напомним, сейчас правоохранительные органы проводят масштабные проверки деятельности подрядных организаций, работающих в Новосибирской области. Результатом этой работы уже стали несколько возбужденных уголовных дел.

Фото Евгении Серегиной

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Рубрики : Власть Бизнес Город

Регионы: Новосибирск

Теги : пыль ДЭУ Дороги в Новосибирске дороги


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