Мэр Новосибирска объяснил, с чем связаны дорожные проблемы города

Как заявил глава Новосибирска на еженедельной пресс-конференции, дорожные проблемы, из-за которых город в последнее время постоянно подвергается критике как со стороны жителей, так и гостей, накопились за минувшие года. За 5 лет уровень автомобилизации в Новосибирске вырос на 30%: с 350 до 467 машин на 1000 жителей. При этом финансовых возможностей у муниципалитета для поддержания дорог в нормативном состоянии недостаточно.

— Их хватает для приведения в порядок около 800 тысяч кв. м дорог или 5-6% от имеющейся площади дорог города. Чтобы добиться заметных улучшений и поддерживать дорожное хозяйство в норме, нужно в год ремонтировать не менее 10% дорог, — подчеркнул мэр Анатолий Локоть.

Он признал, что критика состояния дорог города справедлива, но добавил, что имеющийся финансовый дисбаланс создает в отрасли чрезвычайно напряженные условия работы: все сотрудники, в том числе руководители, занимаются дорогами независимо от времени суток и выходных дней. Это приводит к притуплению внимания и выгоранию людей.

— Я не готов публично обсуждать фамилии или конкретные кандидатуры до состоявшегося кадрового решения. Но могу сказать, какие требования будут предъявляться к этому человеку, — отметил Локоть. — Он должен разбираться в дорожном хозяйстве, конкурсных процедурах, а также в новых технологиях в отрасли. Одной из его задач будет анализ практик и технологий, использующихся в дорожном хозяйстве в других муниципалитетах, а также оценка возможности и целесообразности их применения в Новосибирске.

Напомним, на этой неделе из мэрии «по собственному желанию» ушел начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Роман Дронов. Одновременно в СМИ и телеграм-каналах появилась информация, что эту должность может занять глава Советского района Дмитрий Оленников или начальник ГКУ «Мост» (Курирует строительство четвертого моста через Обь. — Ред.) Юрий Алексеевский. Глава города отказался говорить о назначении до того, как этот факт свершится.

При этом Локоть отметил, что в последние годы в Новосибирске уже приняты определенные решения, которые положительно сказываются на состоянии дорожного хозяйства, и работа в этом направлении продолжится. В частности, город приступил к строительству новых дорог: расширение улицы Титова, продолжение улицы Петухова, развязка на улице Мясниковой, присоединение улицы Гребенщикова к Фадеева и т.д. В Новосибирске также создана система обслуживания и развития ливневок. Муниципалитет перешел от использования песко-соляной смеси к химическим веществам — бионорду, который хорошо себя зарекомендовал не только в зимний период, но и весной при решении проблемы с пылью. Он обходится бюджету дороже, но компенсирует это за счет повышения эффективности.

Для решения проблем, накопившихся в отрасли, по словам главы города, будет усилен контроль за подрядными организациями в ходе выполнения работ. Город также рассчитывает на обновление парка техники, которая занимается эксплуатацией дорог, но для этого потребуются «серьезные бюджетные вливания и нестандартные решения».

Напомним, сейчас правоохранительные органы проводят масштабные проверки деятельности подрядных организаций, работающих в Новосибирской области. Результатом этой работы уже стали несколько возбужденных уголовных дел.