Сервис займов под залог «Ваш инвестор» запустил кэшбэк

Все, что требуется от заемщика — честно выполнять свои обязательства по займу.

Новой программой «Кэшбэк» могут воспользоваться физические лица, оформляющие заем под ПТС транспортного средства. Деньги можно получить на любые цели. Заявка будет рассмотрена и при наличии действующих кредитов у заемщика, и даже если кредитная история испорчена.

Алгоритм начисления кэшбэка прост — заемщик вносит платежи по займу без задержек, то есть в срок, предусмотренный договором, а в следующем месяце компания «Ваш инвестор» возвращает ему часть денег, потраченных в предыдущем месяце на оплату процентов по займу (кэшбэк). Размер кэшбэка — однопроцентный пункт от действующей по договору ставки. Например, если ставка по займу 6,5%, то при предоставлении кэшбэка она будет составлять 5,5%. Таким образом, заемщик может существенно снизить стоимость своего займа, всего лишь не допуская просрочек.

Займы под ПТС — это удобный и быстрый способ кредитования для владельцев различных транспортных средств: легковых и грузовых автомобилей, спецтехники и других. Важно, что автомобиль остается у владельца, им можно пользоваться, как и раньше, без ограничения в передвижениях. Сумма займа определяется после осмотра и оценки транспортного средства специалистами компании и может составлять до 500 000 рублей.

Для заключения договора потребуется минимум документов: паспорт, паспорт транспортного средства (ПТС) и свидетельство о регистрации транспортного средства. Менеджер компании подробно расскажет о тарифе, требованиях и всех нюансах кредитования, а в договоре условия займа будут прописаны абсолютно прозрачно и понятно. Оформление занимает около 45 минут, а деньги можно получить в офисе компании сразу после подписания договора.

Компания «Ваш инвестор» включена в реестр микрофинансовых организаций и ведет свою деятельность в строгом соответствии закону и под надзором Центрального Банка Российской Федерации.

«Ваш инвестор» — современный сервис комфортных займов под залог

г. Новосибирск,

ул. Фабричная, 55, оф. 401

ул. Богдана Хмельницкого, 4/1

ул. Вертковская, 22

тел.: (383) 383-02-23

vashinvestor.ru

Тариф «Кэшбэк». Сумма займа – до 500 000 рублей. Срок займа – 2 месяца, возможно продление. Процентная ставка – от 6,5% до 7% в месяц в зависимости от региона выдачи и суммы займа. Заемщику начисляется скидка (кэшбэк) в размере 12% годовых (из расчета 0,33% в день, 1% в месяц) от суммы основного долга, при условии надлежащего и своевременного исполнения графика платежей. Начисление кэшбэк-скидки предусмотрено со второго месяца пользования займом. Тариф действует в Новосибирске, Красноярске, Иркутске, Кемерове, Тюмени, Екатеринбурге, Челябинске, Нижнем Новгороде, Самаре, Краснодаре, Ростове-на-Дону. Займы предоставляет ООО МКК «Ваш инвестор». Свидетельство ЦБ РФ № 651303550004037. Подробные условия выдачи займов на сайте vashinvestor.ru.