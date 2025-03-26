Мигрантов доставили со склада маркетплейса в военкомат под Новосибирском

В Новосибирской области продолжаются проверки иностранных граждан. Сегодня силовики неожиданно провели рейд на торговых складах крупнейших маркетплейсов, расположенных в городе Обь.

При виде людей в форме мигранты заметно занервничали и попытались скрыть свою деятельность, активно перемещаясь по складу.

— Были выявлены граждане, которые, получив повестку, не прибыли в военный комиссариат. Таким выписали протокол об административном правонарушении со штрафом в одну тысячу рублей. При проверке иностранные специалисты прятали документы, уверяли, что не знают русский язык. Огромная масса нелегалов работает в Новосибирске. И не все они адаптированы к нашей жизни, из-за этого и нарушения, — рассказал VN.ru сотрудник военного следственного отдела СКР по Новосибирскому гарнизону.

Офицер рассказал, что совместный рейд сотрудников правоохранительных органов был направлен на борьбу с незаконной миграцией и выявление граждан, которые получили российское гражданство, но уклоняются от постановки на воинский учёт.

В ходе проведённых мероприятий было проверено 60 человек, из них 21 были доставлены в военные комиссариаты и поставлены на воинский учёт.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирские приставы в 2025 году выдворили 368 нелегальных мигрантов. В основном высылают гастарбайтеров из Средней Азии.