В разных районах курортного Сочи стал наблюдаться дефицит водоснабжения

Работа более 300 стратегических объектов водоканала Сочи взята на усиленный контроль на фоне образовавшегося дефицита, передает цифровое издание «Краснодарские известия». Специалисты зафиксировали рекордный объем добычи и потребления воды за последние пять лет.

В настоящее время местное население каждый месяц расходует более 10 млн кубометров воды. А с начала года данный показатель уже превысил 80 млн кубометров, что на 10% больше величины предыдущих лет.

Несмотря на то, что специалисты сообщают о десятке комплексов основных водозаборных сооружений, которые бесперебойно водоснабжают курорт, в

последние недели в разных районах курорта на высокогорных местностях стал наблюдаться дефицит водоснабжения. Более того, на некоторых участках присутствует сложное завоздушивание системы на частных водоводах.

В пресс-службе Водоканала Сочи изданию пояснили, что на фоне безучастного и халатного отношения УК в ситуацию регулярно вмешиваются сотрудники водоканала: проводят обследования сетей, производят регулировку запорно-регулирующей арматуры, перераспределение водных ресурсов, а также стравливание воздуха на пиковых точках и местах сложного пролегания трубопроводов.

Кроме того, местных жителей и гостей города просят воздержаться от активного потребления воды, в том числе ради хозяйственно-бытовых целей.

Ранее редакция сообщала, что уровень воды в Оби упал ниже критической отметки в Новосибирске.