В ночь на 5 апреля Новосибирск накроет сильный порывистый ветер

Сильный порывистый ветер накроет Новосибирск в ночь на 5 апреля. Он уже начинает набирать силу, сообщили в Западно-сибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

— Сейчас через запад Новосибирской области, северо-запад Алтайского края проходит активный глубокий циклон из районов Казахстана. Он принесет нам теплый воздух с районов Средней Азии, где уже температуры значительно выше, чем у нас. Поэтому температура воздуха повысится до 18−22 температура повысится. Это Алтай, юго-восток Новосибирской области, Кемеровская область и республика Алтай, — рассказала начальник Гидрометцентра Западно-Сибирского УГМС Анна Лапчик.

Она отметила, что в ночь на субботу, 5 апреля, вслед за теплом в регион придёт холодный фронт с сильным ветром.

— Наши специалисты выпустили штормовое предупреждение по территории Новосибирской, Кемеровской областям и Горному Алтаю, о том, что ожидается ветер критерия «очень сильный», опасное природное метеорологическое явление. Его сила составит 25 метров в секунду и более, а в высокогорных районах Республики Алтай — до 30−35 метров в секунду, — рассказала она.

Анна Лапчик уточнила, что ветер начнет набирать силу уже к ночи и ослабнет лишь утром 5 апреля. Температура воздуха в этот день опустится до +4…+9 градусов.

В связи с ухудшением погодных условий возможно нарушение электроснабжения, падение рекламных щитов, деревьев и лёгких металлических конструкций.

В связи с ухудшением погодных условий возможно нарушение линий связи и электроснабжения, падение рекламных щитов, деревьев и лёгких металлических конструкций. Кроме того, повышается вероятность нарушения работы транспорта, дорожных и коммунальных служб

В воскресенье, 6 апреля, на территории Новосибирской области сохранится пасмурная погода, в отдельных районах пройдут небольшие дожди, ночью с мокрым снегом. Температура ночью опустится до -1.. +4 градусов, местами до -6. Днем прогреется до +10…+15 градусов.

Ранее редакция сообщала, что на реках Новосибирской области началось весеннее половодье. По мнению специалистов, в целом гидрологическая обстановка в регионе. благоприятная.