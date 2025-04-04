Схема движения у четвертого моста на правом берегу изменится в Новосибирске

В Новосибирске в связи со строительством съезда С3 правобережной развязки четвёртого моста через Обь изменится схема движения транспорта. Об этом сообщили в мэрии города.

Работы на объекте «Мостовой переход через р. Обь в створе ул. Ипподромской» осуществляет ООО «ПФ «ВИС».

С 5 часов утра 5 апреля и до завершения строительных работ на участке улицы Большевистская – Красный проспект, напротив торгового комплекса «Мегас», будет действовать изменённая схема дорожного движения.

Напомним, в 2017 году компания «Сибирская концессионная компания» выиграла концессию на строительство четвёртого моста, предложив более выгодные условия по двум ключевым критериям: получению федерального гранта и минимальному гарантированному доходу.

Первоначальная стоимость строительства составляла 26,277 миллиарда рублей, однако впоследствии была снижена на 50 миллионов рублей по каждому из критериев.

Изначально завершение строительства было запланировано на конец 2022 года, но эта дата неоднократно переносилась. На данный момент запуск движения по мосту ожидается в 2025 году. За время строительства стоимость объекта увеличилась на 9 миллиардов рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что Гормост планирует восстановить подсветку Бугринского моста в Новосибирске. Для этого необходимо потратить 20 миллионов рублей.