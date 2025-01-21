В 2025 году власти сделают акцент на мероприятия, посвященные 80-летию победы

Министр культуры Новосибирской области Юлия Шуклина в ходе пресс-конференции поделилась информацией о культурной деятельности в регионе в рамках реализации Указа Президента РФ «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» и планах на 2025 год. Она отметила, что Правительство Новосибирской области разработало и утвердило программу мероприятий на период с 2024 по 2026 годы.

В 2025 году акцент будет сделан на события, касающиеся 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и Года защитника Отечества. В числе мероприятий предусмотрены уроки памяти о значимых датах нашей истории и проекты по военно-патриотическому воспитанию молодежи. Также запланированы всероссийский проект «Моя история», уроки мужества с ветеранами и участниками специальной военной операции, а также фестиваль «Победы», который пройдет в Историческом парке «Моя страна – моя история». В течение года пройдут тематические выставки, концерты и другие мероприятия, посвященные подвигам защитников Отечества.

Летом также состоятся крупные фестивали, направленные на сохранение традиций и культур: Всероссийский детско-юношеский фестиваль-конкурс «ДетиТворчествоДружба» и Областной фестиваль межнациональных культур «Ярмарочный разгуляй».

В современном мире особенно актуально сохранять традиционные духовные и нравственные ценности, составляющие основу нашей культуры и идентичности. Каждое реализованное мероприятие, будь то выставка, фестиваль или спектакль, имеет целью донести до молодежи наш культурный код, укрепить ключевые институты общества и вызвать чувство гордости за свою страну.

— Мы продолжим эту деятельность, акцентируя внимание на взаимодействии между ведомствами и активном вовлечении общества, — подчеркнула Юлия Шуклина.

В 2024 году в регионе было организовано более 180 000 культурно-просветительских мероприятий, включая мероприятия в рамках Года семьи. Учреждения культуры, такие как театры, библиотеки и музеи, активно способствовали продвижению традиционных семейных ценностей и поддержке семьи, материнства, отцовства и детства. Государственные театры и концертные организации проводили значительную работу по эстетическому просвещению и воспитанию детей и молодежи в области искусства.

Для повышения исторической осведомленности граждан, особенно молодежи, в Новосибирской области было создано более 150 информационных стендов, посвященных событиям СВО и подвигам военнослужащих. В краеведческом музее организованы выставки, фотопроекты, а также проведено более 400 мероприятий с участием национально-культурных организаций. Библиотеки региона проводили мероприятия, усиливающие значимость русского языка и литературы для молодежи.