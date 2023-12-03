Хоккеист «Лады» доиграл матч с сломанным носом в Новосибирске

Хоккеист команды «Лада» Андрей Алтыбармакян доигрывал матч с новосибирской «Сибирью» с переломом носа. Травму он получил во втором периоде. Об этом сообщает пресс-служба команды «Лада» .

― Уже в следующей двадцатиминутке вернулся на лед в защитной маске, чтобы помочь команде вытащить тяжелейшую игру в Новосибирске, ― говорится в сообщении.

После матча он поехал в местную больницу.

Напомним, что «Лада» из Тольятти обыграла хозяев льда – хоккейный клуб «Сибирь». Счет по буллитам – 3:2.

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