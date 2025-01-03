Рождественских морозов в Новосибирске не будет

Теплой и безветренной погодой встретил Новосибирск Новый год. Немного похолодало 1 января, но уже на следующий день вновь начало теплеть. И эта тенденция продолжится в ближайшие дни. А завтра, 4 января, синоптики и вовсе обещают плюсовую температуру: на территории нашего региона, воздух прогреется до плюс одного градуса. При этом возможны осадки в виде дождя.

— В Уральском федеральном округе и на большей части Сибирского федерального округа среднемесячная температура воздуха в январе ожидается на 1 градус выше средних многолетних значений. На крайнем юге Сибирского федерального округа и в большинстве районов Дальневосточного федерального округа — около нормы, — прогнозирует Гидрометцентр России.

Всю вторую неделю января в Новосибирске будет также тепло и безветренно. И даже на Рождество столбик термометра может опуститься всего на пару делений ниже нуля. Так что погода «не шепчет», а в полный голос приглашает новосибирцев провести новогодние праздники на свежем воздухе. Тем более, что город украшает праздничная иллюминация, работают катки, в области открыты горнолыжные и беговые трассы.

Ранее мы сообщали о том, что в первой декаде января 2025 года температура будет выше нормы на 3-5 градусов по всей территории Новосибирской области. Таким образом, можно говорить о том, что декада будет теплой. Прогнозы сбываются.