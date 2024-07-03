В Новосибирск планирует выйти сеть люксовых оптик «Слепая курица»

Бренд люксовых оптик «Слепая курица» намерен развиваться в городах-милионниках. Об этом сообщила пресс-служба компании.

— Наша команда сосредоточена на развитии бренда в городе Москве, но есть много достойных городов, которые бы хотели видеть этот проект у себя в городе. Для этой цели мы приняли решение о запуске франшизы в городах миллионниках, — уточняется в сообщении.

Как отмечается на сайте компании, инвестиции в открытие проекта площадью 120-160 кв метров по франшизе составляют от 80 млн рублей, из них около 20 млн в покупку товара.

Сеть салонов оптики «Слепая курица» была открыта в 2017 году, специализируется на продажах медицинских оправ, солнечных очков и аксессуаров мировых люксовых марок. Основатель и владелец компании Михаил Молчанов рассказывал Retail.ru, что до сих пор сеть развивалась в основном в Москве и в Калуге. По данным 2ГИС, в столице у бренда открыто 16 точек, в Калуге — 2. При этом, по словам Молчанова, компания получала запросы на открытие магазинов «Слепой курицы» в других регионах России. В планах компании также выйти за рубеж. По словам Молчанова, он уже ведет переговоры с бизнесменами и компаниями из таких стран, как ОАЭ, Катар, Саудовская Аравия, Казахстан, Азербайджан и т.д.

В июне 2024 года аналитики Nikoliers включили «Слепую Курицу» в список брендов с самым сильным приростом выручки в 2023. Выручка приросла в 3 раза — до 45 млн руб., однако, первые магазины обуви и аксессуаров открылись в ноябре 2022 года, отметили эксперты телеграм-канала Fashion Retail. Чистая прибыль компании за прошлый год составила 764 тыс. рублей.

По данным 2ГИС, в Новосибирске в рубрике «оптика» зарегистрировано 398 игроков. 71 филиал у «Новосибирской аптечной сети», 15 — у бренда «Айкрафт», 14 филиалов у сети «Счастливый взгляд», 10 — «Белая аптека», по 7 филиалов у брендов «Новомир», «Зрение», «Оптика стиль», «Все для глаз» и т.д.

Ранее редакция сообщала о том, что сибирским предпринимателям рассказали, как заработать на франшизе продуктового магазина.