В развитие аэродрома «Бердск-Центральный» инвестируют 8 млрд рублей

Общий объем финансирования региональной программы «Развитие беспилотных авиационных систем в Новосибирской области до 2030 года» составляет 10,9 млрд рублей. Она разработана для реализации нацпроекта «Беспилотные авиационные системы». Об этом шла речь на заседании коллегии Минпромторга Новосибирской области по итогам работы в 2024 году и планам на 2025-й.

Бóльшая часть средств, отраженных в региональной программе, — внебюджетные. Это около 8 млрд рублей, которые СибНИА им. С.А. Чаплыгина планирует привлечь в проект развития территории аэродрома «Бердск-Центральный».

Как пояснили на запрос Infopro54 в Минпромторге региона, на аэродроме планируется постройка научно-исследовательского центра для испытаний авиационного сектора. Более детально информация о проекте не раскрывается.

— Это финансирование предусмотрено на несколько лет — до 2030-го, а может, и дальше. Источник пока не определен. Идет работа, — сообщил Infopro54 гендиректор СибНИА им. С.А. Чаплыгина Владимир Барсук.

Подробнее о проекте он тоже говорить отказался, отметив, что с аэродромом предстоит много работы.

В региональную программу также заложены средства федерального бюджета в объеме 252,4 млн рублей. Они будут вложены в строительство 3 посадочных площадок для обеспечения приема, наземного и технического обслуживания беспилотных воздушных судов. Более детальная информация о площадках не раскрывается.

Напомним, в 2023 году аэродром «Бердск-Центральный» был передан в пользование Сибирскому научно-исследовательскому институту авиации им. С.А. Чаплыгина. Тогда же отмечалось, что на аэродроме могут разместить площадку для базирования беспилотников.

В начале 2024 года Сергей Семка, на тот момент занимавший должность замгубернатора, сообщал, что бердский аэродром будет задействован в работе Научно-производственного центра беспилотных летательных аппаратов. В июле 2024-го Роман Бурдин, бывший тогда главой Бердска, написал в телеграм-канале, что в течение 2024 года планируется спроектировать план развития аэродрома.

— Согласно этому плану на базе аэродрома могут быть созданы площадки для летных испытаний авиационной техники, а также корпусы для статических и ресурсных испытаний натурных конструкций образцов авиационной техники. Предусмотрено изготовление опытных и серийных образцов авиационной техники, восстановление и эксплуатация исторических самолетов, создание центра авиации общего назначения и учреждений по подготовке летного и технического состава для различных ведомств, — уточнял чиновник.

В пресс-релизе, размещенном на сайте СибНИА, сообщается что на базе аэродрома создадут производственные и испытательные базы, которые будут задействованы в целях развития отрасли беспилотных авиационных систем. Из областного бюджета на центр по работе с беспилотниками планируется выделить 126 млн рублей. В перспективе на аэродроме намерены создать около 1,5-2 тысячи рабочих мест высококвалифицированных специалистов.

Напомним, что на базе СибНИА выполняются научно-исследовательские работы по созданию транспортного беспилотного летательного аппарата сверхкороткого взлета и посадки, проводится отработка технологической платформы воздушных судов вертикального взлета и посадки для местных воздушных линий.

Ранее редакция сообщала о том, что аэродром «Бердск-Центральный» огораживают забором.