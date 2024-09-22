Центром деловой жизни Новосибирска станет локация «Сибирского молла»

Президент и совладелец холдинга TS Group, основатель школы «РОСТ» («Развитие образовательных систем и технологий») Александр Бойко на минувшей неделе сообщил, что намерен реализовать на месте торгового центра «Сибирский молл» масштабный и очень амбициозный проект. Речь идет о площадке более 11 гектаров.

В рамках проекта планируется строительство недвижимости общей площадью 715 тысяч кв. м. Под жилую застройку проектом предусмотрены 250 тысяч кв. м. Кроме того, на участке девелопер планирует возвести конгресс-центр на 1,5 тысячи мест для проведения мероприятий федерального масштаба и колледж с физкультурно-оздоровительным центром. На реализацию проекта Бойко закладывает около семи лет. Торговые площади в локации будут сохранены. Для нынешних арендаторов «Сибирского молла» построят новый торговый объект, куда они и переедут. По плану первые два этажа объекта займет парковка, а на третий и четвертый переедет «Сибирский молл».

— Привычный нам центр Новосибирска со временем станет неким тихим центром, — уверен Александр Бойко. — Современная же застройка, деловая активность будут смещаться в сторону Октябрьского района. Это уже происходит.

— Деньги, желание и грамотная концепция — если все это будет, то планы осуществятся, — комментирует инициативу девелопера брокер, учредитель компании Nazarov&Partners Александр Назаров. — Локация выбрана отличная, максимально приближенная к центру, с удобной транспортной развязкой и широкими дорогами. Плюс большая территория, способная все это в себя вобрать. Но здесь необходимо грамотное решение по парковочным местам. Так, понимаю, на объекте планируется закрытая парковка. Достаточно ли будет там мест для значительно возросшего числа потребителей?

Он предположил, что центром этой деловой активности станет территория нынешнего «Сибирского молла». Сроки выхода на площадку и объем инвестиций девелопер не назвал.

Главный архитектор «Академстройпроекта» Артур Лотарев тоже считает, что проект Бойко должен «выстрелить». Хотя плотность застройки, по его мнению, на участке планируется достаточно высокая.

— Если брать в расчет площадь строительной площадки и количество объектов, которые там планируют возвести, то плотность застройки будет в пять раз выше, чем в обычных жилых кварталах. Наверняка, архитектурный проект предусмотрит какое-то грамотное решение. Интересно будет посмотреть, как эту проблему решит застройщик, — отметил Лотарев.

Как пояснил Александр Бойко, над архитектурным обликом проекта, который придет на смену «Сибирскому моллу», сейчас работают студенты НГУАДИ, которые презентуют свои проекты в рамках выполнения курсовых работ.

Напомним, Александр Бойко приобрел ТЦ «Сибирский Молл» и деловой центр «Новая Высота» в феврале 2023 года на за 3,7 млрд рублей.

ТРЦ «Сибирский молл» является четвертым по величине торговым центром в Новосибирске с общей площадью 64,5 тысячи кв. м, из которых 40,1 тысячи занимают торговые площади. Более 120 магазинов, среди которых «Ашан», «М.Видео» и «Спортмастер», арендуют площади в центре.

Ранее редакция рассказывала, что Александр Бойко планирует запустить частную школу на 1100 мест в 2026 году.