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328 новых видеокамер с системой распознавания лиц будут следить за новосибирцами

  • 23/05/2023, 16:14
Автор:
Система распознавания лиц, камеры на дорогах, Сергей Цукарь
За последние месяцы правоохранители с помощью системы видеонаблюдения раскрыли несколько тяжких преступлений.

Первые итоги работы видеокомплекса с системой распознавания лиц в Новосибирске сегодня озвучил министр цифрового развития региона Сергей Цукарь на заседании транспортного комитета регионального парламента. По его словам, изначально к системе видеонаблюдения и видеоаналитики были подключены свыше 800 видеокамер. Они работают на вокзалах и в аэропорту, в парках и скверах, на ЛДС и в волейбольном центре.

камеры на дорогах

Где на дорогах области устанавливают камеры: в местах концентрации ДТП или штрафов?

К единому информационному пространству, куда поступают данные со всех видеокамер, подключены и правоохранительные органы. Более того, при участии силовиков определены дополнительные места, которые возьмут под видеонаблюдение.

— С ГУ МВД и УФСБ на 2023 год утвержден приоритетный список из 60 дополнительных объектов. Работы отконтрактованы. Общий перечень состоит из 328 дополнительных камер. Половина уже подключена к системе. Сейчас система позволяет обрабатывать одновременно 1000 видеопотоков. 300 в контуре МВД и 200 в контуре ФСБ работают на распознавание лиц, — сообщил министр цифрового развития Новосибирской области Сергей Цукарь.

За несколько месяцев с помощью системы раскрыты 9 преступлений, в том числе убийства, грабежи, разбои, кражи. Кроме того, с помощью видеонаблюдения и системы распознавания лиц ведется розыск пропавших без вести. Активно использовалась система при проведении массовых мероприятий — праздновании Нового года и 9 мая, а также при установлении лиц, которые участвуют в несогласованных публичных акциях.

Общий объем финансирования по программе «Безопасный город» в минувшем году составил 1,043 млрд. Система видеонаблюдения и видеоаналитики является частью программы.

Напомним, в марте в Новосибирске были объявлены около 20 электронных аукционов на поставку комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД на общую сумму более 350 млн рублей.

 

Ранее редакция сообщала о том, что вирусологический центр «Вектор» ищет подрядчика на разработку системы распознавания лиц.

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области

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Рубрики : Власть Бизнес Право&Порядок Технологии Город

Регионы: Новосибирск

Теги : система распознавания лиц Сергей Цукарь камеры на дорогах


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