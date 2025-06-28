В Новосибирске прошли испытания нового пылеподавителя на дорогах

Жители Новосибирска много лет жалуются на пыль в городе. Она мешает дышать, повышает риск заболеваний, вызывает пылевые бури. Одним из вариантов решения проблемы может стать пылеподавитель на основе растительных полимеров. Продукт разработан командой студентов НГТУ НЭТИ под руководством Екатерины Литвиновой в рамках программы «Приоритет 2030».

Первый тест разработки прошел в Кировском районе: вещество нанесли на дорогу и зафиксировали результаты. После распыления на загрязненную поверхность препарат связывает мельчайшие частицы пыли в крупные образования. В результате образуется тонкая пленка, которая защищает от выветривания и выдувания мелких частиц. Средство абсолютно безопасно для окружающей среды и биоразлагаемо: бактерии разлагают пленку вместе с пылью.

— Пылеподавитель уже доказал свою эффективность в лабораторных условиях. После обработки пыли раствором препарата эффект сохраняется в течение двух недель, при смачивании — еще дольше. Бактерии в составе препарата за это время приступают к частичному перевариванию мелких частиц грязи, — рассказала руководитель проекта «Новые инженерные решения и искусственный интеллект для МедБиоПрома» Екатерина Литвинова.

Ученые НГТУ две недели планируют наблюдать за эффективностью пылеподавителя в естественной городской среде. Представители администрации Кировского района также примут участие в исследованиях.

Разработчики отмечают, что этот препарат имеет широкий спектр применения. Его можно использовать на производственных предприятиях, в шахтах, сельскохозяйственной промышленности, на складах сыпучих материалов и железнодорожных путях. Кроме того, он значительно дешевле мировых аналогов благодаря использованию местного сырья.