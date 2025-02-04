Объем вкладов на душу населения в Новосибирской области вырос на 22%

На 1 января 2025 года объем вкладов на душу населения в Новосибирской области достиг 357,3 тысяч рублей, что на 22,7% выше, чем годом ранее. Соотношение среднедушевых вкладов к номинальным среднемесячным доходам (72 тысячи рублей) в регионе составило 6,4.

Согласно данным РИА Рейтинг, на начало 2025 года Москва занимала первое место среди субъектов Российской Федерации по объему вкладов на душу населения с показателем 1,74 миллиона рублей. Санкт-Петербург расположился на втором месте с результатом 821 тысяч рублей. Тройку лидеров замыкает Ненецкий автономный округ с объемом вкладов на душу населения в 631,5 тысяч рублей.

В список десяти российских регионов, лидирующих по объёму вкладов на душу населения, вошли Магаданская область, Камчатский край, Мурманская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Сахалинская область и Ханты-Мансийский автономный округ. Замыкают этот список Ингушетия, Чечня и Дагестан. Новосибирская область расположилась на 19-м месте.

За 2024 год среднедушевой прирост вкладов в России составил 87 тысяч рублей. Это означает, что в среднем каждый россиянин смог дополнительно положить на свои банковские счета примерно такую сумму.

Независимый аналитик новосибирского рынка недвижимости Сергей Николаев в январе 2025 года отмечал, что в банках в регионе в денежном выражении сейчас лежат 116 тысяч двухкомнатных квартир, год назад — 90 тысяч. Он прогнозировал, что при сохранении ставки ЦБ через пару лет на депозитах в регионе будет лежать 160 тысяч условных двухкомнатных квартир.

Доцент кафедры финансовых рынков и финансовых институтов НГУЭУ Эдуард Коложвари ранее также предупреждал, что после снижения ставки ЦБ актуальной станет проблема 30-40 трлн рублей, зависших на вкладах россиян в банках.

— По моим оценкам, это деньги очень богатых людей, которые выльются на рынок в виде новой приватизации, — комментировал Коложвари. — Кстати, именно отсюда идут слухи о возможной заморозке или национализации вкладов. Но в любом случае речь будет идти, условно говоря, о 10 тысячах семей, которые владеют большими деньгами, накопившимися за 2 года. Очень сомневаюсь, что это будет глобальное решение.

Ранее редакция сообщала о том, что проценты по вкладам зафиксировались на пиковых значениях. Наибольшей популярностью в 2024 году у россиян пользовались вклады на 3 месяца — их выбирали более 30% клиентов.